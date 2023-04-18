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揮別疫情重啟交流　嘉藥推動日本實習合作

▲嘉南藥理大學由藥理學院院長王四切領軍前往日本東京農業大學等學校交流拜訪，爭取嘉藥學生跨國學習與交流的眼界與機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學由藥理學院院長王四切領軍前往日本東京農業大學等學校交流拜訪，爭取嘉藥學生跨國學習與交流的眼界與機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著疫情解封，嘉南藥理大學由藥理學院院長王四切領軍前往日本東京農業大學、星藥科大學、東京藥科大學、八王子藥劑中心及東北醫科藥科大學等學校交流拜訪，為日後嘉藥學生海外實習、留學、交換學生及共同辦理USR計畫等事宜進行接洽，盼能促成國際學術合作，爭取嘉藥學生跨國學習與交流的眼界與機會。

▲嘉南藥理大學由藥理學院院長王四切領軍前往日本東京農業大學等學校交流拜訪，爭取嘉藥學生跨國學習與交流的眼界與機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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嘉藥藥理學院院長王四切表示，此次前往日本拜訪與嘉藥感情深厚的姐妹學校，除延續姊妹校情誼外，也為日後學生海外實習、兩校交換學生，共同舉辦國際研討會等學術交流進行討論。以日本東北醫科藥科大學為例，該校與嘉藥早在1966年即展開交流，兩校情誼長達57年，自2015年簽訂姊妹校備忘錄後，兩校之間除了進行課程或學術合作外，東北醫科藥科大更是每年提供2名學雜費全免之研究所名額，讓嘉藥學生更多出國深造的機會。

▲嘉南藥理大學由藥理學院院長王四切領軍前往日本東京農業大學等學校交流拜訪，爭取嘉藥學生跨國學習與交流的眼界與機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次日本行的另一重點則是將嘉藥大學社會責任(USR)計畫觸角延伸到日本，該校藥理學院長期在高雄市阿蓮地區執行遠距醫療及長輩用藥關懷的USR計畫，為了提升執行USR計畫的專業度與服務的細緻度，同時也培養藥理學院學生的同理心與體貼細膩專業服務態度，特別與八王子社區洽談合作可行性，期待未來能率領阿蓮地區長輩與學生前往八王子社區參訪及交流，豐富雙邊的資源與經驗，另外，八王子藥劑中心及東北醫科藥科大學的偏鄉醫療團隊也有願意與該校USR計畫進行國際跨域合作交流等事宜。

▲嘉南藥理大學由藥理學院院長王四切領軍前往日本東京農業大學等學校交流拜訪，爭取嘉藥學生跨國學習與交流的眼界與機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

校方表示，嘉藥擁有豐富的國際化資源，締結超過255所國際姊妹校，至今全球各地有近300位的境外學生前來就讀，隨著國門開放，學校社工系、醫管系及高福系也陸續飛往越南、菲律賓、新加坡及沖繩等醫療機構進行拜訪，除了推展國際交流、鼓勵學生申請海外實習、交換學生，嘉藥也將積極打造國際交流平台，讓每位嘉藥生都能夠用專業掌握趨勢、以實力接軌世界。重啟國際實體交流，日前代表， ，日後也將陸續與各校簽署合作備忘錄，期待能有豐碩的成果。

▲嘉南藥理大學由藥理學院院長王四切領軍前往日本東京農業大學等學校交流拜訪，爭取嘉藥學生跨國學習與交流的眼界與機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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