重機妹子過彎撞車狂翻180度！11萬人朝聖　網友喊：心疼車子

記者崔子柔／綜合報導

一名重機妹子昨（1）日下午騎在新北市平溪區山路上，要過彎時與一台轎車發生碰撞，整身被彈起翻轉後落地，該段畫面被後方車輛的行車記錄器拍下，曝光一天就吸引超過11萬次觀看。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」昨日PO該段影片，畫面中可見，該名女子1日下午2時20分左右，騎重機在新北市平溪區靜安路二段，過彎時疑似沒有拿捏好角度，超出雙黃線撞上一輛白色休旅車。

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▲▼女騎士撞上休旅車。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



女騎士彈起後，連人帶車在空中翻轉一圈落地，所幸後方車輛速度不快，並無發生追撞，該女也自行撐地坐起。

影片曝光一天就吸引超過11萬次觀看，網友紛紛留言表示，「心疼車子」、「這頻道學的勸世文：一百個彎道拐99個，只要一個拐不過就GG」、「不熟的路就是放慢速度慢慢過彎，尤其是盲彎時，儘管道理人人懂，但總有人不信邪」、「這感覺就是想直接穿雙黃線去旁邊空地休息休息，不然就是在恍神」，也有人說，「一堆人是壓太低到失控噴出去，這麼挺直還失控的真的不常見」、「這騎法無論是騎任何車都會出事的阿」。