立委湯蕙禎促民間NGO　送書香至馬來西亞吉隆坡臺灣學校

▲立委湯蕙禎促民間NGO送書香至馬來西亞吉隆坡臺灣學校。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨不分區立委湯蕙禎與桃園佛教無意捨協會湯詠晴理事長等人，受邀至教育部出席捐贈圖書感謝儀式，並由教育部國際及兩岸教育司李彥儀司長頒贈感謝狀。湯蕙禎表示，今年2月間，她出訪馬來西亞於參訪吉隆坡臺灣學校，感受到海外臺灣學校經營不易，經聯繫「桃園佛教無意捨協會」為吉隆坡臺灣學校募得一批課外書籍。

湯蕙禎說，熱心的湯詠晴理事長當下允諾在一個月內，募得近千本課外書籍並交由教育部國際及兩岸交流司，協助送至馬來西亞吉隆坡臺灣學校，1日剛好是吉隆坡臺灣學校32週年校慶及運動會，因此以連線的方式與全校師生一起慶祝，除了感動之外同時亦感到萬分榮幸並期盼能夠透過此次的分享，帶動更多的無限可能與價值。

湯詠晴理事長表示，十分榮幸接到立委湯蕙禎的邀約有幸參與，讓一本本書籍能夠飄洋過海送到吉隆坡臺灣學校，透過近千本的課外讀物讓海外臺商子女知道分享的美好及一同力挺臺灣教育外交。

據了解，馬來西亞吉隆坡臺灣學校是由馬來西亞臺商捐募所成立，同時也是經由臺灣教育部立案的海外臺灣學校之一；其海外臺校創立目的皆是為了提供臺商子女與臺灣國內相同正規教育的機會並配合政府推動海外教育文化活動與增進與該國兩國教育文化之相互交流。