策畫51槍轟當鋪！「鯨魚」潛逃馬國被捕　當地媒體大篇幅報導

▲大馬中文媒體「中國報」大篇幅報導竹聯幫弘仁會要角鯨魚押送回台。（圖／中國報提供）

記者蔡怡萍／綜合報導

竹聯幫弘仁會、天道盟華山會因250萬元水房洗錢爆衝突，11天內在雙北市互轟67槍，轟動全台，其幕後策畫弘仁會大咖「鯨魚」，事發後立刻避走馬來西亞，但其行蹤立刻被刑事局掌握，28日刑事局將人從馬國押返台灣。而警方尋求馬國刑事罪案局協助，大陣仗引發關注，連馬來西亞中文媒體《中國報》也大篇幅報導。

《中國報 》 29日報導指出，馬國警察總長丹思里阿克里沙尼證實，竹聯幫弘仁會要角「鯨魚」已移交給台灣警方，並在28日遣送回台灣受審。

▲當鋪51槍幕後主嫌「鯨魚」，28日從馬來西亞押解回台。（圖／刑事局國際科）



《中國報》報導，阿克里沙尼29日一早公告表示，馬國警方接獲台灣方發出的逮捕令後，嚴陣以待，2名嫌犯於20日飛抵大馬，立即遭武吉阿曼刑事罪案局警方逮捕，並在28日下午2時45分將2人押往吉隆坡國際機場，移交給台灣警方押送回國。

阿克里沙尼指出，這次逮捕行動足以證明馬國與台灣兩國之間的緊密合作關係，馬國警方也將繼續展開調查，以鑒定2名嫌犯在馬的其他餘黨，並確保大馬不是犯罪分子的中轉站及目的地。