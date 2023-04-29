逃馬國遇開齋！每天白飯配青菜　「鯨魚」機上狂嗑炒飯...還討檳榔

▲鯨魚上飛機狂嗑「海鮮蛋炒飯」，還點了4、5杯可樂以及柳橙汁。（圖／記者戴上容攝）

記者邱中岳／台北報導

新北市土城當鋪遭少年持衝鋒槍狂掃51槍，警方掌握幕後主使者「鯨魚」林京履，在28日刑事局國際科前往馬來西亞將人帶回台，鯨魚上飛機後先猛嗑「海鮮蛋炒飯」，還點了4、5杯可樂以及柳橙汁，更向警方表示，在馬國只能吃白飯配青菜，「今天是這幾天吃最好的」。

警方調查，23歲綽號「鯨魚」的林姓男子，被警方查出涉嫌教唆少年前往新北市土城區一家當舖，持衝鋒槍狂轟51槍，20日帶著10萬元以及杜姓小弟，搭機出境前往馬來西亞。

刑事局國際科科長知悉後，立刻通知馬國滯留林、杜2人，2人也在拘留所待了8天之久，正巧又碰上馬國開齋節，全國上下過節休息，所以直到27日國際科與馬國警方聯繫後前往帶人。

據了解，「鯨魚」在上飛機後，向警方表示，在馬國滯留期間，都只能吃白飯配青菜，另外也不敢睡覺，所以一上飛機立刻狂嗑飛機餐「海鮮蛋炒飯」，連點了4、5杯的可樂以及柳橙汁。

整個飛行過程約4小時20分鐘，「鯨魚」飽餐一頓後表示，「今天吃最好」，然後就一路昏睡3小時後返台，落地後還請警方幫忙買「正港台灣口味」檳榔，直到警局偵訊，還要泡麵果腹。

據悉，「鯨魚」在飛機上自爆是竹聯幫旭仁會成員，剛出道在四海幫，事後轉往向蘆洲角頭做地下匯兌，最後才加入竹聯幫，警方也對「鯨魚」的說法存疑，另外，鯨魚否認犯行，直言底下40多個小弟，頻頻鬧事也無可奈何，知道出事也只能出國避風頭。