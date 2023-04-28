當鋪51槍主嫌「鯨魚」押解返台　警政署長親赴桃園機場督導

▲當鋪51槍幕後主嫌「鯨魚」林京履，從馬來西亞押解回台。（圖／刑事局國際科，下同）



記者邱忠岳、林彥臣／台北報導

涉嫌教唆新北市槍擊案件主嫌「鯨魚」林京履，於28稍早由刑事警察局國際科押解回台。警政署長黃明昭親自帶隊，率同刑事警察局局長李西河等在桃園機場督導押解勤務，並公開宣示警方掃黑的決心。警政署表示藉由台馬雙方合作跨國掃黑快打，警方決不容許黑幫挑戰公權力，滋擾社會安寧。

新北市槍擊案發生後，刑事局迅速掌握犯嫌逃逸蹤跡及搭乘班機資訊，旋即交由駐馬國聯絡官接洽馬來西亞「皇家警察總署」刑事警察局協助緝捕。

台馬雙方召開緊急協調會議，馬方調查研判林男確有危害治安之虞，列為不受歡迎人物，於班機抵達吉隆坡尚未入境前即立刻將其留置調查，送交移民局暫時收容，並報請馬國檢察署同意核發遣返令，交由刑事局國際科同仁親自押解回台，後續交由專案小組接辦，釐清相關案情。

至於國內掃蕩幫派行動也未停歇，從案發日迄今，專案小組針對涉案幫派組織及其分子，執行共計三波緝捕行動，針對提供涉案槍枝、幕後指揮、幫派堂口及詐欺共犯等執行拘提搜索，在雙北區域、雲林、花蓮等縣市同步掃蕩，共計帶案26人、羈押及收容12人，查扣現金221萬元，一舉瓦解本案涉案組織，緝捕多名幫派分子，更在掃黑行動中發現幫派吸收未成年並教唆開槍後自首，藉以逃避刑責，行徑相當惡劣。

針對幫派利用懵懂無知少年，危害社會治安，國人均深惡痛絕，警政署規劃於4 月26日至5月5日全國同步大掃黑，聚焦打擊當前活躍幫派分子，強化查緝各式槍枝，壓制黑道囂張氣焰，貫徹警方打擊幫派決心，讓民眾有感。

警政署再次感謝馬國警方之大力支持，透過此次國際合作，對於逃避司法追訴潛逃他國之犯罪分子，台灣警方展現快速打擊行動力，與當地國警方合作執行緝捕與遣返。

警政署強調，「休想以為出國即可躲避追查，警方絕對動員所有力量，一個一個追，一個一個抓，除惡務盡，幫派分子膽敢挑戰公權力，不論天涯海角都將查捕到案！」

未來台馬警方持續合作，致力偵辦跨境犯罪與緝捕外逃，保障人民財產安全，維持社會治安。警政署掃黑行動無假期，打擊犯罪不間斷。