大馬狼父性虐女兒3年！安排親友下藥洩慾　花錢污衊女兒防被揭發

▲馬來西亞一名狼父被女兒的男友踢爆對2名女兒施暴多年。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名男子近日在網上揭露他女友及女友妹妹多年來被親生父親性侵及虐待，不過女友及女友妹妹至今未向警方報案，而狼父也已消失無蹤，引發社會關注。隨後，警方留言呼籲受害者儘快報警，好讓警方能介入調查此事。

綜合當地媒體報導，這名男子表示，女友及女友妹妹長期遭親生父親性侵虐待，女友更是承受了3年的非人折磨。男子秀出一張聊天截圖，顯示女友的一名親戚承認，她的父親曾安排親友將女兒的藥物換成安眠藥，好讓父親可以趁女兒熟睡時洩慾，但由於這名親戚不忍心這麼做，所以才傳訊給2名女兒告知她們要小心。

男子表示，女友的父親甚至還會花錢找人來誣陷自己的女兒，讓她們無處求助，因此男子認為自己只能靠這樣的方式幫助2人。這篇po文在網上曝光後，瞬間吸引了網友們的注意，紛紛留言表達對受害者的同情，同時希望警方能積極介入調查，確保受害者的權益得到保障。

警方隨後在留言區詢問男子這起事件的時間、地點及日期，同時呼籲受害者挺身而出，到附近警局向警方報案，好讓警方可以採取行動，不過男子卻回應道，女友及女友妹妹尚未報案，而狼父也已消失無蹤。

男子隨後將這篇po文刪除，不過文章內容與截圖早已在網上瘋傳。報導稱，目前媒體還不知道案發的時間與後續發展，也不清楚警方是否已接獲報案。