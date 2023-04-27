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大陸 大陸焦點 特派現場

求職者3.5萬月薪「嫌太多」HR真信了！　網友：看對話就知道在反諷啊

▲電腦工程師。（圖／CFP）

▲一名電腦工程師在人力資源網站上看到不合理的求才資訊，開啟「反諷」模式。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

浙江杭州一名電腦工程師近日在求職網站上要求把8000元人民幣（約3.5萬元新台幣）的薪資降到2000元（約8800元新台幣），讓招聘的HR以為這名工程師真的是「佛心」來的，事後還聽取孤城師建議，把相關招募資訊全改成較低的月薪，讓網友看了直搖頭，「這HR是剛畢業？」；「真的一點都不懂行情」。

▲一名電腦工程師在人力招聘網站上用反諷的方式和招聘人員對話。（圖／翻攝九派新聞）

▲工程師的反常要求讓招聘者震驚並信以為真。（圖／翻攝九派新聞，下同）

《九派財經》報導，該應聘者稱， 自己在求職時發現該公司招聘程序員（軟體工程師，下同），於是向這家公司發起聊天。應聘者表示自己前端後端都會，招聘者則說明該公司的薪酬待遇，基本工資6000元（人民幣，下同），加上加班工資能有8200元左右。

這樣的薪資水準讓這名電腦工程師不甚滿意，甚至覺得與業界的行情差距很大，但他並沒有直接拒絕，而是開始用反話開啟「尬聊」模式，「完全接受，公司至上，一切以公司利益為主」、「我毫無壓力，上班只為了體驗生活」等。

▲一名電腦工程師在人力招聘網站上用反諷的方式和招聘人員對話。（圖／翻攝九派新聞）

不僅如此，這名電腦工程師還主動要求降薪，認為這間公司開的月薪太高了，自己只要2000元。這番話招聘人員感到震驚，第一次聽到有人求職還要求降薪，認真的回覆說，「2000元的月薪不能給，濱江區最低薪酬標準是2280元。」

最終，招聘人員還真的在對話完後，把招募的資訊全都改成月薪2000元，讓這名電腦工程師哭笑不得。透過談話內容顯示，這名電腦工程師前端、後端都會，包括flutter、java、web、數據庫、mapbox、Arcgis都相當嫻熟，也就是外界如稱的「全棧工程師」。

這也讓網友們相當吃驚，這樣的人才竟然只開月薪8000元，在深圳的相同職缺都要開到月薪18000元起跳，難怪這名工程師會直接放棄，用揶揄的方式反諷這名不懂行情的HR。

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