疫後大航運時代！華航擴大招百人　起薪「內勤41k、機師20萬」

▲華航擴大徵才百人。（圖／華航）

記者李姿慧／台北報導

隨國境解封，旅運市場回溫，華航大舉招兵買馬，繼今年初剛完成逾百名運務員及客服人員招募，即日起為期兩周擴大徵才，包含航務簽派員、資訊、人資、會計、修護、台北客服人員及持續招募的機師等職缺，其中內勤起薪4.1萬元起，培訓機師20萬元起，預計今年下半年陸續報到。

華航表示，這次人才招募包括資訊、人資、航務簽派、會計、客服及護理員等內勤職缺，報考資格為大學學歷以上，具備多益600分或同級英語認證的成績，並於華航網站報名；錄取者預計於8月分批報到，並展開共通職能訓練，依職缺進行專業訓練，訓練合格後始可加入業務行列，起薪約4.1萬元起。

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另華航也招考航機修護專技人員，負責各機型及相關附件維修工作，除華航自有客、貨機修護工作外，同時服務歐、美、亞洲等多國客戶。無經驗、無證照者皆可報考，具航機修護相關工作經驗尤佳。

此外，華航全年持續招募培訓機師，大學以上畢業且不限定科系、無須航空相關工作經歷，錄取後將由公司安排至國外接受專業飛行訓練，起薪20萬元起。

華航今年再度獲選知名求職網調查新鮮人最嚮往夢幻企業之一，華航表示，華航積極推展產學合作，栽培優秀學生，除長期合作的地勤服務及教育科技類，今年更擴增航機簽派、航空氣象及心理等領域的全年實習機會，同時開放暑期見習，讓有志加入航空產業的在校生與產業實務接軌。