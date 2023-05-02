心情感冒不可輕忽　南投心理衛生中心提供免費心理諮商和紓壓課程

▲南投縣社區心理衛生中心提供免費心理諮商和紓壓課程。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

小明（化名）是一名高三學生，因升學壓力及父母期待沉重，平時逼自己沒日沒夜地讀書，放假時也關在房間足不出戶，導致出現負面想法；所幸他上網搜尋如何緩解壓力，發現「心情溫度計」量表，測出自己有情緒困擾，並請父母帶他就醫，經穩定服藥與回診，終於能調整心態、逐漸擺脫憂鬱狀況。

南投縣衛生局長陳南松表示，心理與生理健康一樣重要，若輕忽自身心情管理與情緒控制，輕則造成家庭關係與人際關係疏離，重則會影響社區鄰里安寧、形成滋擾，進而成為社會隱憂，呼籲民眾應經常自我檢視情緒狀態，以維護身心健康平衡發展。

陳南松提醒，民眾可善用行動裝置APP「心情溫度計」，不受場域與時間限制，隨時隨地都能監測心情健康狀況，維持生活品質，也讓縣民朋友一同關懷心理健康；若有課業、生活方面遭受壓力，心情受影響或不知如何放鬆，南投心理衛生中心亦提供免費心理諮商和紓壓課程，撥打（049）2202662專線電話便有專人協助您預約、安排諮商，或洽詢衛生局及13鄉鎮市衛生所提出申請，上南投縣衛生局網站（https://www.ntshb.gov.tw/）首頁/便民服務/線上申請/「我要心理諮商」預約，以及於「南投縣政府社區心理衛生中心」臉書粉絲團參閱各項活動訊息。

此外，現下莘莘學子面臨霸凌、升學等各式造成壓力的校園環境，台中榮總埔里分院精神科日前也受邀至在地的中峰國小及大成國中，推廣提升學生重視自我心理健康，且倡導「人人都是自殺防治守門人」的概念，除了主動關懷及積極

傾聽，適當的回應及陪伴、尋求專業諮詢與診療服務等正式資源管道，都能幫助他人走過艱難的時刻。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995