郭台銘挺核能！批投民進黨「生肺癌」　侯友宜：中央應挑責任

▲侯友宜出席桃園米干節。（圖／新北市政府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

根據最新民調顯示，四成四民眾不挺非核家園，有意爭取國民黨2024總統提名的鴻海創辦人郭台銘表示當選總統後重啟核能，對此，新北市長侯友宜今（1）日晚間則說，中央政府面對能源配比，要有長期友善的規畫，最重要讓民眾不缺電，這才是最主要問題，如何在能源配比，有效改善不缺電，及友善把所有設備與設施做好完整規畫，這是中央政府更應該挑起的責任。

郭台銘今天下午在高雄與企業界人士座談，被問到能源問題，郭董爆台積電對高雄設廠遲疑原因「不是沒訂單，是怕缺電」，也談核融合發電，建議在高雄半屏山下蓋小型核能廠等構想，郭說「核能是對的、會賺錢的行業」，政府應該帶頭投資。

針對是否重啟核四議題，侯友宜今晚赴桃園參加龍岡米干節，對於能源問題，侯指出，中央政府面對能源配比要有長期友善的規畫，最重要讓民眾不缺電，這才是最主要問題，如何在能源配比中有效改善不缺電，以及友善把所有設備與設施做好完整規劃，這是中央政府更應該挑起的責任。

另外，新北市槍擊案頻傳，侯友宜說，面對槍擊案都迅速破案完整逮捕人犯，至於最近八里案件，已在第一時間掌握並逮捕嫌犯，另外還有共犯在逃，會全力以赴把每一個都逮捕回來。