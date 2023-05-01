侯郭配破局？ 郭台銘「沒打算當副手」　侯友宜笑：同心齊力

▲侯友宜出席桃園米干節。（圖／新北市政府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜跟鴻海創辦人郭台銘正在爭取國民黨2024總統提名，郭昨天表示，若最終是侯出線，郭願意予以輔佐，今（1）日更傳出「侯郭配」，且郭願意當侯副手。侯友宜對此表示，自己對郭董非常敬佩，郭董是很優秀的人才，彼此一定同心齊力，大家一起投入、一起改變。稍早，郭台銘透過臉書否認侯郭配，表示是媒體的報導有偏差。

郭台銘昨晚在他的造勢座談會表示，如果最終是自己出線，一定會用侯友宜的強項來輔佐自己；反之如果是侯出線，他也會用自身強項輔佐侯。今天郭前往高雄拜會藍營民代，會後聯訪時被媒體問到「侯郭配」，郭表示要贏到2024，大家要用大格局來看，「希望把這個問題丟給黨中央」。此話一出，被部份媒體解讀為，郭願意當侯副手。

侯友宜今天出席桃園米干節，會後被問到郭台銘昨說願意予以輔佐。侯對此表示，對郭董非常敬佩，不但在產經是領導人才，更重要是帶動新北產業園區的發展，自己跟郭一定同心齊力，為國家為人民做最大的貢獻，大家一起攜手合作，面對所有挑戰，只要同心齊力，就可以面對所有內外的問題，都可以做到對國家更進步更大的力量來貢獻。

緊接著也有媒體問到「侯郭配」，侯友宜答，郭董是很優秀的人才，不管外面如何看待，彼此一定是同心面對所有問題，這才是國家所願意團結不分你我，不分族群甚至不分政黨，大家都可以一起合作，面對國家最近的一些挑戰。侯並表示，尤其這幾年來看到很多問題，其實台灣真的要快速改變，就需要新的力量、新的希望，大家一起投入、一起改變。

不過，針對「侯郭配」一事，郭台銘透過臉書予以否認。郭指出，今天南下高雄，和許多關心南台灣發展的好朋友聊天時，被問到有無侯郭配的可能性，「某些媒體的報導有偏差，我目前只有全力爭取參選總統的目標，沒有其他考量。」