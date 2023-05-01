蔡英文罕見點選飛官楊承華任外衛室主任　昔是阿帕契建軍推手

▲總統蔡英文昔視察601旅，時任旅長楊承華負責行程簡報。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統府永和警衛室主任近日拍板由陸軍601旅旅長楊承華少將接任。本次人事案，不同於過去由國安特勤體系或憲兵背景擔任要職，而是罕見由飛官出任警衛室主任。楊承華是我國AH-64E阿帕契攻擊直升機建軍關鍵推手，在雙十國慶時，航特部CH-47直升機懸掛巨幅國旗操演，就是由他向前往視導的總統蔡英文簡報。

過去，總統府警衛室多半由國安特勤體系或憲兵背景人士出任要職，近年來永和警衛室歷經「私菸案」等一番波動，人事佈局早已打破昔日慣例；蔡英文在最新一波的警衛室少將主任的遴選上，更罕見點選「飛官」背景的陸軍601旅旅長楊承華少將接任。

楊承華過去主要飛OH-58D戰搜直升機，但他也是AH-64E阿帕契攻擊直升機建軍關鍵推手，是我國第一位在美國試飛阿帕契的受訓飛官。他在擔任601旅長期間，適逢國慶展演，他則率領航特部執行操演任務，更肩負備受矚目「懸掛巨幅國旗」的重任。

蔡英文在雙十國慶前，特別前往航特部601旅視察時，就是由擔任旅長的楊承華說明行程簡報，接著才由空運作戰隊長及其他幹部，向總統說明巨幅國旗吊掛整備情形，包括整旗、放列、勾接、展開及試風等作業流程。

▼110年國慶大會預演，CH-47SD直升機吊掛巨幅國旗 。（圖／記者李毓康攝）

