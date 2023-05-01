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勞工是心中最軟一塊？黃國昌：民進黨全面執政7年　貧富差距狂飆144倍

▲▼ 。（示意圖／MIDJOURNEY）

▲蔡英文執政7年，黃國昌痛批，貧富差距不僅沒有改善，比馬政府時期更加嚴重的惡化 。（示意圖／MIDJOURNEY）

記者邱晟軒／綜合報導

今天是勞動節，前立委黃國昌曬出相關數據痛批，民進黨全面執政7年，受雇人員報酬佔GDP的比例在2021年降至43.03%，經濟成長果實讓基層勞工共享的比例更少，所得最高的前5%跟最低5%的差距更是從2016年的104倍，狂飆到2020年的144倍，貧富差距不僅未改善，甚至比馬政府時期更加嚴重惡化。

「勞工是政府心中最軟的一塊嗎？貧富差距越來越嚴重！」黃國昌今天在個人臉書發文指出，2011年12月，時任民進黨發言人陳其邁發表「馬總統您破紀錄了系列廣告4：貧富差距篇」，指出台灣所得最高的前5%與最低的5%，有75倍的差距，貧富差距創歷史新高。當時的民進黨批評馬英九「離財團愈來愈近、離人民愈來愈遠」。

針對馬英九曾說「經濟的成果必須由全民來分享」，當時民進黨也批判「2010年受雇人員報酬佔GDP的比例只有44.55%，創下歷史新低，顯示馬執政下，一般受薪階級分到的經濟成長的果實也是最少的」。他強調，當時自己批評馬政府，面對蔡英文政府，他也持續以同樣的標準檢驗「縮短貧富差距」的執政表現。

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲台灣貧富差距日趨惡化。（圖／翻攝黃國昌臉書）

黃國昌指出，蔡英文政府全面執政至今7年，根據最近的可用資料顯示，受雇人員報酬佔GDP的比例在2021年降至43.03%，比當年民進黨痛批的馬政府還低。另外，經濟成長果實讓基層勞工共享的比例更少，貧富差距更是從2016年的104倍，狂飆到2020年的144倍，比馬政府時期更加嚴重的惡化。

誠如，中研院院士朱敬一在2016年時批評行政院主計總處抱著「舊石器時代」的五等分、家庭收支調查做統計分析來評估衡量貧富差距的指標，是絕對錯誤的，指出「社會科學的分析，與政治藍綠完全無涉。硬是要從藍綠角度去解讀，別人也沒辦法阻止，只是自己鬧笑話而已。」

黃國昌進一步表示，貧富差距的擴大，對基層勞工的打擊最為嚴重。在物價不斷上漲的情況下，勞工的生活負擔更加沈重，讓他們生活越來越痛苦。過去，民進黨一再聲稱「和基層勞工站在一起」，但實際上，民進黨執政後成為了貧富差距擴大的推手，不僅不肯誠實面對，還放任自家立委去羞辱深受其害的基層勞工。

▲▼ 。（圖／路透社）

▲賴清德：民進黨一向與勞工站在一起，改善基層勞工的生活他責無旁貸。（圖／路透社）

黃國昌認為，賴清德已獲民進黨提名參選總統，前陣子在民進黨中常會以主席的身分表示「民進黨一向與勞工站在一起，改善基層勞工的生活他責無旁貸」。然而，勞工對此是否相信，恐怕心中都有一把尺。過去幾年，民進黨對待勞工的態度發生了怎樣的「變化」，社會都看得相當清楚。民進黨公職與側翼如何去污名化勞工團體與勞工運動，也讓社會猶如在昨日。

黃國昌感嘆，貧富差距擴大，對升斗小民的日常開支造成極大的影響。例如缺蛋事件，基層的怨聲載道。不僅農委會的反應慢半拍，民進黨的立委還對基層勞工發表了惡毒言論，讓人們相當不滿，這些言論讓人質疑賴清德主席是否看見勞工的苦難？勞工真的是執政黨心中最軟的一塊嗎？還是最容易「軟土深掘」的一塊！

▼黃國昌：蔡政府是「勞工心中最軟的一塊」嗎？ 。（圖／路透社）

▲▼ 。（圖／路透社）

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