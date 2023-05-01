快訊／郭台銘若當選要CEO治國！推企業家選市長：不要議會監督

▲郭台銘於高雄舉辦台灣領袖講座。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

鴻海集團創辦人郭台銘力爭國民黨內2024總統提名，今(1日)於高雄林皇宮舉辦台灣領袖講座，他強調要以CEO態度治國，這是開風氣之先河，希望在座企業家參選一起翻轉高雄，並且把政府當企業經營，不要議會監督、自己來監督。

郭台銘今日下午在高雄舉辦商業界座談會，提到CEO治國理念，他表示，是希望開風氣之先河，在台中也有幾個人告訴他，「郭董，我也要去選」，有人要選台中市長，有人要去選市議員，將來就不是CEO治國，而是企業家治國。

郭台銘接著說，高雄市長為什麼一定要是政治家？他向台下企業家喊話：「為什麼各位不能出來選高雄市長？如果我當選(總統)，我一定提名你們出來選高雄市長，一起翻轉高雄！」

郭台銘表示，今天上午聽了幾位國民黨高雄市議員的建議，有些人打算參選立委，就有人提到，高雄港曾是世界第四大貨櫃港，後來被大陸、荷蘭、日本、美國等貨櫃運輸港超車，但是現在高雄港機會又來了，印尼、印度的崛起，高雄港是最好的轉運港，所以他會推亞洲轉運中心、亞洲金融中心，並納入「新十大建設」重新規劃發展藍圖。

郭台銘說，他要以CEO治國，但如果高雄市長不是出身企業，「我會很寂寞耶！不能校長兼撞鐘」，大家放希望在他身上，他寄望於各位，政府對納稅人的錢沒有照顧，他希望把政府當企業經營一樣，「不要議會監督，我們自己監督」，講求的是效率、成果、回報，呼籲台下支持者「自己的故鄉，一起來救」。