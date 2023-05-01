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南消義消婦女中隊　返回災害現場宣導消防常識

▲南消六大隊和緯分隊，結合義消婦女防火宣導隊實施災後訪視，並向民眾宣導防熊防火常識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南消六大隊和緯分隊，結合義消婦女防火宣導隊實施災後訪視，並向民眾宣導防熊防火常識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第六大隊和緯分隊所轄，4月份文賢路發生疑汽車起火，火勢猛烈並夾帶大量濃煙，透天厝車庫起火適時關門、阻隔煙囪效應避難成功案！

為加強民眾防火意識，由和緯分隊派員結合義消婦女防火宣導隊實施災後訪視。義消婦女中隊副中隊長陳淑貞呼籲，民眾住家安裝住警器，可於火災發生初期時警報作動，達到「即早發現、即早反應、即時逃生」，再加上正確的隨手關門動作，有效阻隔火煙，大大增加被救援成功之機會。

▲南消六大隊和緯分隊，結合義消婦女防火宣導隊實施災後訪視，並向民眾宣導防熊防火常識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

義消婦女中隊至該社區實施「災後訪視」，受災戶與分隊警、義消人員，一起研究該案件發生之原因，跟民眾研討如何去避免事件再次發生，藉此檢視防火防災的觀念是否正確，真正達到火災預防之目的。除了宣導民眾相關防火知識外，警消及宣導義消更透過填寫相關表單，以問答方式讓民眾了解預防火災的重要性，同時與民眾研討如何避免類似事件再次發生。宣導內容包含：居家安全診斷、鐵窗預留窗口、電器火災防範、住宅用火災警報器推廣宣導、電動機車或自行車充電安全注意事項。

▲南消六大隊和緯分隊，結合義消婦女防火宣導隊實施災後訪視，並向民眾宣導防熊防火常識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

義消婦女中隊副中隊長陳淑貞表示，災害何時發生無法預知，唯有具備正確的用火用電觀念，加強宣導裝設住宅用火災警報器之重要性，降低災害發生的可能。除了平時注意安全外，還需有危機意識，若能人人培養應變能力及預防觀念，才能更有效地杜絕災害發生。透過現場與社區居民的互動，使民眾更深入了解火災是可以預防與控制的，並特別提醒民眾「不怕一萬，只怕萬一」，當危機出現時，民眾要有面對與應對的能力，方能有助於提昇居家安全，減少生命財產損失。

消防局提醒市民居家檢視要領如下：（一）宣導住戶家中設置獨立式火災警報器(如：住宅用火災警報器)。（二）提醒住戶熟悉屋內避難逃生動線。（三）滅火器操作要領。（四）裝設鐵窗必須預留逃生出口。（五）發生火災之報案要領。

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