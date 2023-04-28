提升南消工作環境　積極爭取中央經費1958萬元整建消防廳舍

▲台南市政府積極爭取內政部核定總經費新台幣1958萬元整建老舊消防廳舍，為消防人員打造更優質住宿及休憩環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市消防局所屬消防廳舍多有空間不敷使用、漏水、壁癌及磁磚爆裂損壞情形，囿於經費有限無法全面性整修，在台南市政府積極爭取內政部核定總經費新台幣1958萬元整建消防廳舍，為消防人員打造更優質住宿及休憩環境。

中央推動「消防廳舍內部設施改善2年中程計畫(2023及2024年)」，篩選各縣市屋齡20年以上消防廳舍，協助地方政府改善廳舍內部設施等問題。經積極向中央爭取補助經費挹注，業於2023年4月14日獲內政部核定總經費新台幣1958萬元，預期為消防人員打造更優質住宿及休憩環境，為消防工作再充電。

鑑於消防人員勤務特性，長時間於廳舍備勤待命，值勤環境是否良善將影響消防人員是否能獲得充分休息及任務執行之成效。尤其部分廳舍係與警察或他機關合併使用，內部設施已過於老舊，不符實際使用需求，使得服勤環境品質下降，影響同仁士氣。且近期中央政策積極推動「充實消防人力推動計畫」逐年增補消防人力，廳舍空間更顯擁擠，亟爰需予以改善內部設施。

黃偉哲市長表示，許多消防廳舍都有軟硬體設備及空間不足問題，此次「消防廳舍內部設施改善2年中程計畫」，核定補助消防局麻豆、仁德及土城等13處消防分隊廳舍進行內部設施改善，經費共計新台幣1958萬元，中央補助款1664萬3000元，市府配合款293萬7000元，未來將由地方與中央持續合作逐步完成消防廳舍整建，讓消防工作做得更好。

消防局局長李明峯除了感謝中央核定補助經費整建廳舍，讓消防人員在外救災返勤後，有舒適的服勤環境，也感謝市長及市議會的大力支持下同意消防局增加編制員額，提升消防戰力，改善基層外勤消防人員之長期超時服勤現象，未來將秉持市長黃偉哲「沒有最好、只有更好」理念，持續配合市政工作，讓市民過得更好，打造幸福城市。