氣候異常超前部署！　南消第三大隊與區公所攜手防汛

▲台南市消防局第三救災救護大隊，29日進行轄內易淹水地區超前部署的防汛整備工作，並與區公所及民間團體攜手合作，全力做好防汛工作，以應對可能發生的災害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近年來，全球異常氣候導致天然災害頻頻發生，為了確保市民的安全，台南市消防局第三救災救護大隊，29日進行轄內易淹水地區超前部署的防汛整備工作，內容包含整備船艇、水泵、救生衣等防汛器材、救災人員調度，並與區公所及民間團體攜手合作，全力做好防汛工作，以應對可能發生的災害。

第三大隊所轄靠近台南市沿海地區，轄內易淹水佈署點位共7處，分布於北門區、學甲區、將軍區、七股區，這些地區常常因颱風、暴雨等災害而造成水災，這次超前部署演練，除了積極進行器材整備，確保各種防汛器材的完好性和可靠性外，更加強救災人員的基礎訓練提升救援能力，並藉由本次演練讓區公所及民間團體一同參與防汛整備工作，以應對突發災害。

必要時，消防局會配合區公所提前進行疏散撤離，將有受困風險的市民轉移至安全地區，確保市民的生命安全。此外，特別針對保全戶製作Google Maps電子救災地圖，災情發生時，到現場支援的單位可掃描專屬QR Code加入水情疏散救災的群組，再由前進指揮站提供救援點相關資訊，希望藉由科技讓第一線的救災人員更快速且正確掌握保全戶受困位置，增加救援黃金時間。

消防局第三救災救護大隊長陳坤宗表示，防汛期間將會繼續密切關注氣象變化和氣候狀況，必要時會提前調度人員裝備進駐佈署點位，希望通過本次演練，提高防汛應對能力。消防局長李明峯表示，消防局已預先建立縝密計畫及完善應對措施，來應對氣候變化和極端天氣的挑戰，確保所有台南市民生命財產之安全。