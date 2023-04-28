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安心學習與成長　南消強化校外學生宿舍安全

▲台南市秘書長方進呈，邀集教育局、體育局、警察局、工務局及消防局召開會議，針對台南市學生住宿安全進行加強措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市秘書長方進呈，邀集教育局、體育局、警察局、工務局及消防局召開會議，針對台南市學生住宿安全進行加強措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

台南永康區大灣路4月25日清晨7時多，一起學生宿舍疑似縱火火警案，消防人員將18人緊急從火場疏散無人傷亡，但為防範類似火災發生，市府秘書長方進呈，邀集教育局、體育局、警察局、工務局及消防局召開會議，針對台南市學生住宿安全進行加強措施。

市府呼籲大家要重視火災防範與安全，並且積極參與防火避難逃生宣導活動及遵守公安政策，共同維護自身的財產及居住安全。

▲台南市秘書長方進呈，邀集教育局、體育局、警察局、工務局及消防局召開會議，針對台南市學生住宿安全進行加強措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府將針對以下方向進行加強：1、持續建立校外學生宿舍清冊，加強市府團隊與學校橫向聯繫工作，辦理學生校外賃居場所安全教育訓練，並對房東及學生賃居安全場所宣導及提供校外賃居場所資詢平台。2、加強大專院校周邊學生寄宿舍消防安全檢查，要求房東設置火警自動警報設備或住宅用火災警報器及依法定期維護保養。3、進入校園進行防火宣導，提高學生火災避難逃生應變能力。4、加強防縱火機制，加強巡邏力度，提高大專院校附近的治安環境。5、對寄宿舍等場所落實公共安全稽查作業及公安申報制度，提高學生寄宿舍等場所安全性。

市府相當重視在台南市學生居住安全，市長黃偉哲也非常關注此議題，將持續市府團隊檢查與監督，要求對大專院校學生寄宿舍場所，不定期辦理市府聯合稽查作業，揪出未依規定辦理合法寄宿舍之不肖房東，確保在臺南市就讀學生居住安全。

市府再次呼籲大專院校學生與房東要共同承擔維護租屋安全的責任，務必確保租屋場所符合安全標準，並遵守相關法規，讓莘莘學子在大臺南安全環境下學習與成長。

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