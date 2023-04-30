影／新北樹林水牛亂竄　卓冠廷：侯友宜無心市政

記者呂晏慈／台北報導

新北市樹林區大漢溪床一帶常有水牛出沒，日前又發生一起水牛追逐單車騎士的事件，引發網友熱議，新北市高灘地工程管理處重申正洽詢各縣市適合地點收容安置，但民進黨市議員卓冠廷痛批市府擺爛，才會造成人牛衝突。《ETtoday新聞雲》也獨家取得直擊影片，畫面中有3頭水牛在河堤邊奔跑，讓人不禁捏了一把冷汗。

日前有網友透過臉書社團「我是樹林人」貼文，他表示29日下午，樹林柑園二橋下自行車道發生水牛攻擊事件，提醒民眾注意，只見文內影片中，2隻牛在自行車道上亂竄，而另一隻水牛則正追趕著騎乘自行車的騎士。

▲樹林柑園二橋下水牛追騎自行車騎士，民眾近距離拍下水牛 。（圖／翻攝自臉書社團「我是樹林人」）

對此，卓冠廷今天批評，繼日前在新北市板橋跟土城的64槍案，今天在八里又傳出槍響，已經有無辜的民眾被流彈波及，新北市一連串的槍擊案，讓新北市民人心惶惶；今年2月的時候，就發生水牛撞倒露營區護欄的事件，當時新北市高灘處說要處理，結果擺爛到了昨天，一頭水牛突然追單車騎士，「子彈亂飛，水牛亂竄，就是現在新北市的寫照」，新北市長侯友宜團隊無心市政，真的夠了。

新北市高灘處巡防管理隊長李俊儒說明，新北動保處目前正洽詢外縣市適合收容地點，也將再邀動物園、陽管處及動物專家研商適合的收容及捕捉方式，確認安置方式前，將參考陽明山擎天崗模式，朝向安裝避牛樁方式辦理，也呼籲民眾勿主動靠近、餵養及驚擾水牛。