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橫跨音樂、繪畫與文學！台灣藝術家林榮德辭世　享壽87歲

▲作品橫跨音樂、繪畫與文學，長期致力推動音樂教育的留德台灣音樂家林榮德（右），4月28日凌晨辭世，享壽87歲。（圖／翻攝自台南市政府）

▲作品橫跨音樂、繪畫與文學，長期致力推動音樂教育的留德台灣藝術家林榮德，4月28日凌晨辭世，享壽87歲。（圖／翻攝自台南市政府）

記者林悅／台南報導

早年留德，作品橫跨音樂、繪畫與文學，長期致力推動音樂教育的台灣藝術家林榮德，4月28日凌晨辭世，享壽87歲，當天在克羅埃西亞，安排林榮德等台灣音樂家作品演出的「台灣之夜」音樂會，中場休息時間獲知消息，全場起立默哀1分鐘致意。

據了解，林榮德，台灣藝術家。1937年出生於台灣台南紅瓦厝（今台南歸仁）。他的藝術演展結合音樂(含現代歌劇)、繪畫(上百幅油畫)、文學三者，顯揚國際景觀的藝術高峰。他是第一位在美國紐約林肯藝術中心•愛佛費雪大音樂廳，以整場發表個人作品的台灣音樂家。2003年榮獲台美基金會頒發「人文科學人才成就獎」。

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林榮德從兒童音樂教育啟蒙大師，用熱情一路走來，其實跌跌撞撞、波濤起伏，對他而言，「這是藝術家宿命」，走過生命幽谷、重見開闊。1970至2000年代，是林榮德推廣兒童音樂教育的高峰；當時從德國留學帶回基礎音樂教學新觀念的他，開辦林榮德音樂教育中心、林榮德節奏樂團、音樂美語機構等，培養出不少優秀年輕學子，也讓音樂教學變得生活趣味。

林榮德致力推動兒童音樂教育，他用一生的青春歲月，在台灣這塊土地上，用最豐富感情，最旺盛生命力，默默在「兒童音樂教育」和「美術藝術創作」的園地耕耘扎根，充分彰顯台灣文化之美與個人專業音樂素養。

2023年3月時林榮德對外宣布，4月27日在克羅埃西亞首都薩格勒布利辛斯基演藝廳舉辦的台灣之夜音樂會，由克羅埃西亞廣播電視交響樂團以及克羅埃西亞、台灣音樂家首度演出台灣音樂家林榮德、陳樹熙、蕭泰然的作品，林榮德表示，這是第1次以全場台灣為本位的音樂作品，躍登國際樂舞台重要歷史時刻，未料在音樂會演出期間，竟傳出林榮德辭世的消息，對這位台灣藝術家的殞落令人震驚哀悼。

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