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陸外交官稱「台灣有事」推日入火坑　外交部：蓄意恐嚇

▲▼駐日本大使吳江浩在日本記者俱樂部發表演講。（圖／翻攝自中國駐日本大使館官網）

▲吳江浩在日本記者俱樂部發表演講。（圖／翻攝自中國駐日本大使館官網）

記者呂晏慈／台北報導

中國新任駐日大使吳江浩29日公開警告「台灣有事就是日本有事」的說法荒謬又危險，若日本被冠上分裂中國的標籤，恐將人民們推向火坑，此番言論引起日本社會關注。對此，外交部1日嚴正回應，對於吳江浩罔顧事實、顛倒是非、蓄意恐嚇台灣及日本的發言，外交部予以嚴正駁斥。

吳江浩近日稱，有些國家一邊縱容支持「台獨」，一邊大談台海和平穩定，實質是要中國吞下國家主權遭分割，領土完整遭破壞的苦果，中國不會讓這種圖謀得逞，鼓譟所謂「台灣有事就是日本有事」既荒謬又危險，把純屬中國內政的事務同日本的安全保障扯在一起，邏輯不通，遺害無窮，如果日本被綁上分裂中國的戰車，日本人民將被帶入火坑。

對此，外交部表示，台灣與日本同屬自由民主陣營國家，雙方基於共同理念及價值，建立緊密友好的夥伴關係，是維繫印太區域和平穩定的良善力量。台日共同面臨中國在台海、東海及南海軍事擴張的重大威脅，以及中國頻繁在台日周邊區域軍演，軍機及軍艦不斷跨越海峽中線並騷擾我國及日本的防空識別區及專屬經濟海域，「台灣有事等同日本有事」已經是再清楚簡單不過的事實，也反應兩國對於中國威脅擴張的高度關切。

外交部再次重申，中華民國（台灣）與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治台灣，這是國際社會公認的事實，更是台海兩岸長年現狀，台灣的主權只屬於全體台灣人民，也只有台灣人民有權決定台灣的未來。

外交部嚴正呼籲中國回歸理性自制的態度，即刻停止荒謬的言論及一切破壞台海和平、升高區域緊張情勢的行為，台灣作為負責任的印太地區成員，今後也將持續與包括日本在內的理念相近國家合作，共同遏止威權主義的擴張與侵略。

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