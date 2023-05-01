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巴拉圭友台候選人自行宣布當選　外交部祝賀

▲▼巴拉圭保守派執政黨的候選人潘尼亞（Santiago Pena）自行宣布當選。（圖／路透）

▲巴拉圭保守派執政黨的候選人潘尼亞（Santiago Pena）自行宣布當選。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

我國南美洲友邦巴拉圭4月30日舉行總統大選，這場選舉也被視為巴拉圭是否與台灣持續建交的關鍵，選舉結果，友台的執政黨候選人潘尼亞（Santiago Pena）獲超過4成的得票率，自行宣布當選。外交部表示，我國駐巴拉圭大使韓志正已於第一時間代表總統蔡英文及副總統賴清德向巴國總統及副總統當選人申賀，我國對於巴拉圭人民展現成熟民主素養，順利完成本次大選深感敬佩。

巴拉圭共和國於今年4月30日舉行總統、副總統及國會議員選舉，過程平和順利，依據巴國最高選舉法院公布逾98%的開票結果，執政黨國家共和聯盟（Asociación Nacional Republicana, ANR，簡稱紅黨）的總統候選人貝尼亞（Santiago Peña）及副總統候選人亞利安納（Pedro Alliana）獲得近43%選票，大幅領先位居第二位的在野「合縱聯盟」（Concertación）總統候選人阿列格雷（Efraín Alegre）約27%得票率，貝尼亞篤定當選新任總統，並已發表勝選聲明。

外交部說明，我國駐巴拉圭大使韓志正已於第一時間代表蔡英文及賴清德向巴國總統及副總統當選人申賀，我國對於巴拉圭人民展現成熟民主素養，順利完成本次大選深感敬佩。

外交部表示，貝尼亞總統當選人競選政見包括推動經貿外交、設立免費托兒所、打擊毒品、消弭貧窮、創造就業機會及協助青年就業等，我國將基於民主、自由等共享價值及兩國傳統友好邦誼，繼續與巴拉圭新政府深化合作與交流，創造兩國人民最大福祉。

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