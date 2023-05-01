蔡英文祝賀貝尼亞當選巴拉圭總統　盼兩國邦誼繼續友好深化

▲我國友邦巴拉圭總統大選，右翼執政黨紅黨（Colorado Party）44歲候選人潘尼亞（Santiago Pena）以逾42%得票率勝出。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

我國友邦巴拉圭在4月30日舉行總統、副總統及國會議員選舉，由國家共和聯盟（Asociación Nacional Republicana, ANR，簡稱紅黨）的總統候選人貝尼亞（Santiago Peña）當選新任巴拉圭總統。對此，總統府發言人林聿禪1日表示，總統蔡英文代表我國政府與人民，祝賀貝尼亞順利當選巴拉圭新任總統，亦期盼未來巴國政府在貝尼亞領導下，各項施政順利、國家發展昌盛，兩國邦誼持續友好深化。

林聿禪表示，依據巴國最高選舉法院公布逾99.89%的開票結果，貝尼亞及副總統候選人亞利安納（Pedro Alliana）已獲得近42.74%選票，大幅領先位居第二位的在野「合縱聯盟」（Concertación）總統候選人阿列格雷（Efraín Alegre）約27.48%得票率，貝尼亞已發表勝選聲明當選新任總統。

林聿禪表示，總統府誠摯祝賀友邦順利完成民主大選，我國駐巴拉圭大使韓志正已於第一時間代表蔡英文、副總統賴清德及我國政府與人民，向巴國總統及副總統當選人申賀，對於巴拉圭人民展現民主素養，順利完成本次大選深感敬佩。

林聿禪表示，巴拉圭為我國在拉丁美洲及加勒比海區域的重要盟邦，我國與巴拉圭過去在婦女賦權、農漁養殖、衛生醫療、以及教育文化等領域，都有密切合作；而貝尼亞總統當選人競選政見包括推動經貿外交、設立免費托兒所、打擊毒品、消弭貧窮、創造就業機會及協助青年就業等，我國將基於民主、自由等共享價值及兩國傳統友好邦誼，繼續與巴拉圭新政府深化合作與交流，創造兩國人民最大福祉。