日本回收場拾獲「1000萬日幣」！3個月仍尋嘸失主　全數充公

記者王佩翊／編譯

日本北海道札幌市一間資源回收場1月尋獲1000萬日幣（約226萬元台幣）的現金，連忙通報警察。警方獲報後依法公告找尋失主，然而在3個月內卻出現16人自稱是失主，其中有12件正式被受理，但是至今仍找不到真正失主。根據日本法律，該筆現金5月1日正式充公，歸札幌市政府所有。

根據《札幌電視台》報導，札幌市北區一間資源回收場的員工1月30日在進行垃圾分類時，在廢紙類回收區尋獲數疊萬元紙鈔，總金額高達1000萬日幣，嚇得他隨即通報警方。警方受理該案後，便公開發布訊息，希望可以找到失主。

根據法律，如果在3個月內沒有找到現金的失主，該筆金錢則會充公，歸札幌市政府所有。消息曝光後，在短短3個月內就有16人自稱是1000萬日幣的失主，其中12人獲得警方受理，但是經調查，細節都不符合，並非真正的失主。

自稱丟失1000萬日幣的民眾中，理由五花八門，包括「開車去買東西，從停車場步行途中掉了用報紙包著的1000萬日幣」、「去北海道旅行的時候遺失的」、「有可能是失智症祖父母把它一起和垃圾丟掉」、「家裡衣櫃放的1000萬日幣不見了，可能被當垃圾扔掉」等。

由於最終失主仍未現身，因此1000萬現金1日正式歸札幌市政府所有。對此，札幌市政府表示，等拿到錢後會再規劃詳細用途。