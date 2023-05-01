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美同意派核潛艦至南韓　北韓怒批：將局勢升級至「核戰爭邊緣」

▲▼北韓最高領導人金正恩13日帶著二女兒金主愛視察火星-18型試射。（圖／路透）

▲北韓官媒發表文章抨擊美韓上月達成的共同協議。圖為北韓最高領導人金正恩攜女兒金主愛視察火星-18型導彈試射。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅4月26日在白宮會見美國總統拜登後，美韓雙方發表《華盛頓宣言》，包含派遣美國戰略核潛艦停泊至南韓等合作內容，首度將核保護傘文件化。對此，北韓（朝鮮）官媒1日發表社論，指責這項協議將緊張局勢升級「核戰爭的邊緣」。

根據路透社報導，在北韓武器計畫與美國的核保護傘加劇各界憂慮之際，拜登上周在會晤中向尹錫悅承諾，將使南韓更加深入了解，有關與北韓之間任何可能衝突的美國核子計畫。美韓通過華盛頓宣言，同意強化南韓防禦並定期部署美國的戰略資產，內容包含美國海軍核子彈道飛彈潛艦（SSBN）將自1980年代以來首次停靠南韓。

據韓聯社報導，朝鮮中央通訊社（下稱朝中社）1日以國際安全分析家崔柱賢（音）的名義發表社論，批評南韓政府稱美國合法派遣核潛艦並未違反《朝鮮半島無核化共同宣言》的說法是「荒謬的詭辯」。社論稱，華盛頓宣言顯示出美韓有意針對北韓採取「最具敵意與侵略性的行動」，部署核潛艦將導致朝鮮半島局勢陷入「不穩定的泥沼」，目的是在區域建立侵略性與排他性的軍事集團。

朝中社文章指出，美國戰略核資產的派遣是導致朝鮮半島緊張局勢升級的主要惡性因素，在美國追求霸權雄心之下，企圖有效制霸全球的戰略將使南韓全境淪為遠東最大的核前哨基地，「由於美國策動各種核戰略資產開展，現在核戰爭爆發的計時秒針，正在朝向一觸即發的臨界點暢通無阻地疾走。」

►拜登、尹錫悅宣布協議　美核潛艦逾40年來將首度部署南韓

►美韓《華盛頓宣言》惹怒金與正！怒飆拜登糟老頭　批尹錫悅沒出息

►類核保護傘？美國安高官反駁「核共享」說法　南韓：其實感覺類似

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