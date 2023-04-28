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台東長濱衛生所醫療量能再提升　花慈駐點支援增設肝膽腸胃門診

▲花蓮慈院駐點支援增設肝膽腸胃科門診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲花蓮慈院駐點支援增設肝膽腸胃科門診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣長濱鄉衛生所醫療量能再提升，自今年4月起至6月，由佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院駐點長濱鄉衛生所，並增設每月2診次肝膽腸胃科門診，28日由肝膽腸胃科主治醫師易志勳為長濱鄉親提供看診服務。

台東縣衛生局說明，依衛生福利部公布之全國各鄉鎮市區C肝風險潛勢等級報告，其中長濱鄉因位處醫療資源缺乏的偏遠地區，風險為4級（最低0級，最高7級），屬中高風險地區，且全國之慢性肝病及肝硬化也名列為十大死因，民眾不應忽視。

為緩解此醫療困境，衛生局與花東唯一醫學中心等級花蓮慈濟醫院積極合作，目前在長濱鄉衛生所固定設有骨科專科門診，深獲鄉民好評，此次增設腸胃科，特別感謝花蓮慈濟醫院及易志勳醫師的支持，共同持續優化偏鄉、離島醫療，落實健康平權的理念。

衛生局長孫國平也指出，東部沿長濱至東河並無肝膽腸胃科執業登記醫師，111年長濱鄉B、C肝個案約96案，衛生所篩檢異常個案皆需轉介至花蓮或台東市區醫院，就醫車程來回耗費數小時實屬不便，現在有花蓮慈濟醫院至長濱所增設門診診次，提升民眾就醫可近性，也提醒45至79歲民眾或40至79歲具原住民身分民眾享有終身1次免費B、C型肝炎篩檢，如經醫師診治確認為慢性C肝，無論是否有肝纖維化，健保均提供免費C肝口服新藥治療，只要8-12週，治癒成功率將近99%，呼籲民眾主動了解自身健康狀況，若疑似C肝問題，請儘速至各醫療院所及各地區衛生所進行篩檢與治療。

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