台東關山國小「Taitung Happy Fun電影」　親子歡聚

▲台東縣政府29日於關山國小舉辦「Taitung Happy Fun電影」活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府29日於關山國小舉辦「Taitung Happy Fun電影」活動。為推動親子間情感交流，星空電影院第2場到縱谷地區的關山國小，邀請縣內親子家庭一起歡聚，舉辦電影欣賞及闖關活動。

社會處長陳淑蘭指出，規劃一系列婦幼月活動，期盼透過正面歡樂活動，達到家庭幸福親子關係更融洽。像是3月份三八婦女節公益義賣暨新住民異國多元文化嘉年華，推展婦女福利，4/8「Taitung Happy Fun電影」首場，4/9台東森林公園「我們Fun假趣」大型兒童節慶祝活動，「Taitung Happy Fun電影」最終場選在關山國小。

活動以電影為主題，親子變裝秀尤其吸睛，不少家庭打扮成可愛電影主角，例如:馬力歐兄弟或鋼鐵人、蜘蛛人，甚至是公主，還有小朋友打扮成小小義消，鎂光燈閃個不停，參與家庭也獲得野餐墊與獎品。另外現場規劃保齡球、套圈圈、打彈珠、撈魚等遊戲，還有親手繪製環保袋，氣球老師教造型氣球。星空電影院播放強檔卡通影片「1／2的魔法」，大小朋友手捧爆米花，看著星空電影院，真的是歡樂又開心，氣氛歡樂也增添幸福回憶。