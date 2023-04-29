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情侶檔招攬收簿手害30人被騙2千萬　台東警破詐騙集團

▲東警破獲神鵰俠侶為首收簿手集團。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲警方破獲神鵰俠侶為首收簿手集團。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局刑事警察大隊在台東、花蓮等地，查獲7名自願性人頭帳戶、4名收簿手及收簿主謀謝女與張男情侶檔，被害人依詐欺集團指示，將金額高達新台幣2,000萬元匯入詐欺集團之人頭帳戶，全案依詐欺罪、洗錢防制法移請台東地檢署偵辦，主嫌謝女已遭法院裁定羈押。

警方指出，謝女111年10月間，以數十萬元不等金額，向轄內毒品人口收購帳戶並轉交詐騙集團使用，導致姚姓等30名被害人受詐欺集團以「假投資」方式詐騙。被害人在社群軟體瀏覽發現投資穩賺不賠及輕鬆賺錢之詐騙訊息，並遭誘騙加入LINE 群組，群組名稱標榜「投資老師帶你炒股、股市明燈」等字眼誘使被害人投資，共將金額高達2000萬元匯入詐欺集團之人頭帳戶，後續獲利並以「高額出金手續費、金管會調查」等理由告知被害人無法提取現金，致被害人陷於錯誤後，再由集團車手將贓款提領後，交付上游不詳收水之人。

▲東警破獲神鵰俠侶為首收簿手集團。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣警局表示，該案詐騙集團犯罪分工縝密，詐騙集團利用轄內毒品人口缺錢購毒之際，提供個人帳戶讓被害人匯入詐騙款項，再分派車手提領後交付不詳上游收水之人。該局除強力執行清源2.0專案及打詐專案外，呼籲民眾，凡是「高薪、輕鬆、賺大錢」等投資之廣告，並須再三確認真偽，避免積蓄被不肖詐騙歹徒騙取，也請民眾若發現任何可疑資訊，歡迎民眾撥打110、 165 專線洽詢。

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