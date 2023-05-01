胎兒、生殖器偷來賣！太平間員工盜賣遺體器官　買家是半臉刺青男

▲賓州40歲男子保利向史考特收購人類身體部位。（組圖／達志影像／美聯社、臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一名女子先前任職於太平間，但她卻利用職務之便，透過臉書盜賣捐贈給醫學院的人體部位或器官，包括胎兒、大腦、心臟、生殖器等，給半臉刺青男子，數量有20盒，所得1萬975美元（約新台幣33.7萬元）。如今她面臨12項指控，但拒絕認罪。

綜合美聯社等報導，36歲女子史考特（Candace Chapman Scott）任職於阿肯色中央太平間服務處，此處平時會接收捐贈給醫學生的大體遺骸並進行火化。她的主要負責工作就是遺體運送、火化與防腐，但在2021年10月，她透過臉書接觸半臉刺青男子保利（Jeremy Lee Pauley），第一條訊息就提到，「只是好奇，你知道市場上有誰需要完整的、防腐的大腦嗎？」

依據法律文件，在這接下來的9個月內，史考特向保利出售胎兒、大腦、心臟、肺、生殖器、大塊皮膚以及其他身體部位，總計進行16筆交易，所得1萬975美元。其中，她以打折的價格出售胎兒遺骸，還說「他的狀態不好」。

史考特如今面臨12項指控，包括電信詐騙、共謀詐欺、跨州運送被盜財產等，但拒絕認罪。她目前已被關押，接下來會舉辦聽證會決定是否保釋。

這起盜賣事件是在賓州官員去年接獲針對保利的投訴之後才被揭發。依據先前報導，在保利以購買各種骨頭、牙齒，進而修復或兜售聞名，在他的地下室找到裝有人類遺體的5加侖水桶，醫師證實這包括了人類的大腦、心臟、肝臟、皮膚、肺臟等。