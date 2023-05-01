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阿嬤情關難過！賣房「匯292萬」給網戀小男友　才知是愛情騙局

▲香皂,肥皂,照護,老人,阿嬤,護理師,照服人員,獨居,臥病。（圖／視覺中國）

▲美國一名阿嬤因墜入情網，竟將大筆現金寄給素未謀面的陌生男子。（示意圖／視覺中國）

記者王佩翊／編譯

美國喬治亞州一名75歲的老婦人在臉書上結識一名男子後，深深為對方著迷，甚至在認識僅1個月後，便向對方支付現金。由於手頭不寬裕，她還為此變賣房產，只為了匯錢給網戀男友，怎知對方竟是騙子。該名婦女就這樣被騙走9.5萬美元（約新台幣292萬元）。警方也指出，像這種「愛情騙局」越來越多，光是2022年的受害總金額就高達13億美元（約新台幣400億元）。

根據《商業內幕》報導，該名75歲美國婦人3月透過臉書認識一名聲稱住在內布拉斯加州的一名男子，在對方的糖衣砲彈的包圍下，她瞬間墜入愛河。她表示，當兩人的感情越來越穩定後，對方開始要求她支付現金。於是該名婦人多次使用快遞，將現金寄到男子提供的一個位在內布拉斯加州的地址。

為此，婦人還變賣自己的房子以換取現金。根據警方調查，婦人至少寄給男子9.5萬美元（約新台幣292萬元）的現金，而她甚至從未見過這名詐欺犯，直到最後才發現自己是陷入愛情騙局，遭人詐騙。

警方也指出，近日這類愛情騙局越來越多，不肖份子鎖定單身寂寞的女子，並假借感情的名義詐財。專家指出，騙子會利用人們的孤獨感，並花時間建立關係，待對方打開心房後，再開口要錢，整個時程可能長達6個月。光是在美國，2022年類似的詐騙案涉及的總被害金額就高達13億美元（約新台幣400億元）。

警方今年也逮捕了一名女子，她透過交友網站認識87歲的高齡男性，並從對方手中騙取高達280萬美元（約新台幣8619萬元）的不義之財，藉此過著奢華的生活。

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