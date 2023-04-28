快訊／「貪瀆+背信」2案齊發　北檢密訊高虹安5小時請回

記者劉昌松／台北報導

新竹市長高虹安從2022年大選開始官司纏身至今，包括遭檢舉在擔任立委期間，涉詐領助理費案，以及在資策會任職時的2件研究專利，被登記到民間公司名下，分別涉嫌貪污、背信等罪，台北地檢署28日下午2點半開始，祕密傳訊高虹安到案接受調查。高虹安歷經5個多小時偵訊，晚間8時許在律師陪同下離開。

▲新竹市長高虹安遭北檢秘密傳喚到案。（圖／記者劉昌松攝）

2022年九合一大選期間，1名自稱內部吹哨者向調查局檢舉，高虹安疑似利用在永齡基金會兼職的男友李忠庭當人頭，從2020年至2021年間申請公費助理補助費，但這些補助費用並未使用於立委公務上，檢舉函指控高、李共犯《貪污治罪條例》及《政治獻金法》，調查局北機站報請台北地檢署分他字案指揮偵辦。

12月1日起，檢調祕密傳訊高虹安辦公室前主任黃惠玟、副主任陳昱愷等多名助理，並取得由黃惠玟保管的2021年間辦公室公積金密帳，懷疑所謂的公積金款項，形同高虹安小金庫，疑涉不法金額數十萬元。

▲資策會律師陳家輝(右起)、周宇修先前表示，曾發函高虹安可先就違反《著作權法》部分調解，但未獲回應。（資料照／記者黃哲民攝）

高虹安當時的市長競選對手林耕仁也舉行記者會指出，高虹安在資策會任職時有2件核准的專利，高虹安是發明人之一，專利權則應屬於僱用人、也就是資策會，但申請人卻是科智公司與高聖精密機電公司，為此，資策會除委託律師自訴控告高虹安將研究成果拿去引用為論文，涉嫌侵害著作權，另外也涉及背信罪。

對於助理費以及資策會研究成果2案，高虹安在大選期間多次表示遭到抹黑，堅持自己清白沒有犯罪，論文也沒有抄襲，台北地檢署則多次傳喚助理等相關人員，釐清案情後，在2022年12月15日，指揮調查局前往高虹安的立院辦公室、住處等8個地點展開搜索。

當時高虹安首度以被告身分遭傳喚，訊後被檢察官諭令60萬元交保，助理陳奐宇、王郁文(公衛文)各以10萬元交保，高虹安男友李忠庭則獲請回，經檢察官持續調閱相關資料，並再次傳喚李忠庭等人釐清案情後，28日再次以被告身分傳喚高虹安本人出庭。