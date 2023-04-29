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反對警察軍事化　蔣萬安：警察最重要任務是打擊犯罪、維護治安

▲▼蔡英文、蔣萬安出席「2023台北母娘文化季保民遶境嘉年華起駕儀式」。（圖／記者陳家祥攝）

▲總統蔡英文、內政部長林右昌、台北市長蔣萬安出席「2023台北母娘文化季保民遶境嘉年華起駕儀式」。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院傳出要將警察系統的保二總隊擴編，增加訓練內容成為「第二陸軍」，引發各界議論，新北市長侯友宜昨罕見表態，反對警察軍事化。對此，台北市長蔣萬安今也強調，警察最重要的任務就是要打擊犯罪、維護治安，在昨天與行政院長陳建仁同台時，也特別再次的跟行政院請求，盡快核定對北市基層警員的繁重勤務加成。

蔣萬安說，警察最重要的任務就是要打擊犯罪、維護治安，以及現在包括不管是詐欺等等，這些都日益猖獗，所以絕對以維護地方的治安以及相挺警察、提升警察同仁為最主要的任務。

蔣萬安表示，特別最近請警察局一定要掃蕩幫派、嚴查不法，這個是警察最重要的任務。所以昨天在陳建仁院長視察捷運的時候，也特別再次的跟行政院請求，盡快核定對北市基層警員的繁重勤務加成。

蔣萬安說，台北市基層警員非常的辛苦，而且也從事非常高危險的勤務，所以這個部分都絕對相挺警察同仁，也希望他們最重要的任務就是要維護社會的治安，照顧市民朋友。

針對保二總隊擬接受軍事訓練一事，北市府發言人殷瑋表示，蔣萬安市長非常重視此事，反對當前中央「警察軍事化」的方向。殷瑋指出，蔣市長認為警察應該以警衛勤務及治安任務為重，倉促提出警察軍事化的想法，不但在警政方向上本末倒置，優先順序混亂，而且會讓警察工作忙上加忙，基層也可能在軍警角色之間無所適從。

殷瑋表示，蔣市長進一步認為，如果把保二總隊軍隊化，還會面臨外界對中央政府意圖「武警化」保二總隊的疑慮，也無法說服民眾政策有何必要之處。更何況，國外學界已對警察軍事化提出各種憂心，學者一再提醒要考慮民主價值、市民權益、政策實益與對警察福祉、心理及行為的影響等全盤面向，呼籲中央不宜貿然推動。

殷瑋說，28日蔣萬安市長再度為了台北市警察的勤務繁重加給經費，向行政院陳建仁院長當面請命。台北市的警察工作繁重，危險性也高，需要相應的照顧，讓基層警察同仁能夠更加專注於治安本務。政府如果能把規劃「警察軍事化」的心思，多放一些在諸如「警察勤務加給」等議題或治安本務上，相信會讓基層員警及民眾更加有感。

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