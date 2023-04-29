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侯友宜反對警察軍事化　林右昌遺憾：以訛傳訛的說法沒必要

記者陳家祥／台北報導

為強化戰時國家關鍵基礎設施維護，行政院擬擴編警政署保二總隊、實施軍事操練，引發將警察變成「第二陸軍」質疑。針對新北市長侯友宜表態堅決反對警察軍事化，內政部長林右昌說，「這是一個完全以訛傳訛的說法」，很遺憾還有人這樣講，完全沒有必要；他強調，保安警察與基層員警的勤務不同，「保安警察是保安警察、基層員警是基層員警，這完全是兩碼子事情」。

林右昌說，之前已經說明非常非常多次，關鍵基礎設施受到新的威脅，所以必須要提高防衛、防護的能量，「大家想一想，萬一發電站，還是重要關鍵基礎設施，或者是包括衛星、電信站遭受破壞的話，其實對民生士氣，還有包括對人民的生活，都會產生很大的影響」，所以關鍵基礎設施的防護能力有必要不斷提升，那是為了因應新的一個威脅，必須要具備新的一個能力。

林右昌強調，「絕對沒有所謂的什麼第二陸軍的這種事情」，已經澄清說明非常多次，很遺憾還有人還要這樣以訛傳訛，實在是沒有必要。

林右昌指出，會接受部分軍事訓練，是種子教官的部分，並不是警察去受訓，千萬不要去搞錯；另外，保安警察的責任跟工作是保障社會安全，他跟基層縣市的員警是完全不一樣的，所以也不會影響到基層員警的原本的工作，「保安警察是保安警察、基層員警是基層員警，這完全是兩碼子事情」。

「我在這邊再次拜託，不要再以訛傳訛。」林右昌說，國家整個社會的安全是大家共同的責任，關鍵基礎設施防護能力的提升絕對有必要，不要到時候，相關設施被破壞了，還回頭來怪警察怎麼沒有提升能力去防護他們。

▲▼內政部長林右昌。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部長林右昌。（圖／記者陳家祥攝）

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