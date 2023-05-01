北一女校史揭秘「日本皇太子曾到訪」　對西式制服留下深刻印象

▲日本皇太子曾到訪台北第一高等女學校（今北一女中）。（圖／北一女中提供）

記者楊惠琪／台北報導

北一女中今年迎來120周年雙甲子校慶，學校啟動系列暖壽活動，推出「東宮行啟─日本皇太子訪視100周年」紀念活動，首度公開日本皇太子裕仁曾在1923年來台進行12天的行啟活動，足跡包括北一女的前身台北第一高等女學校，當時學生還穿著新訂製的西式制服迎接，皇太子對「小綠綠」留下深刻印象。

北一女中指出，1923年4月，當時日本皇太子裕仁親王（之後的昭和天皇）來台進行一系列的行啟活動，足跡遍及台灣各地，其中也包括台北第一高等女學校（北一女中），當時北一女中全體師生在校門口歡迎，女學生身穿剛訂製好的西式校服，讓裕仁親王相當讚嘆。

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北一女中表示，裕仁親王造訪北一女中的時候，並不單是一位皇室貴族，更是一位愛教育的博雅紳士，還親自寫下「皇太子殿下御製 北一女子高等學校記念」紀念文，目前保存在北一女中校史室中。

為了追憶當年的歷史，適逢雙甲子校慶特別時刻，校方特別邀請歷史科老師蔡蔚群，與學生一同分享裕仁親王的造訪和當時的情景，讓學生們更加了解這段充滿意義的校史，也進而深化台日兩國之間的友誼和交流。





▲北一女中歷史老師蔡蔚群解說日本皇太子的東宮行啟之旅。（圖／北一女中提供）

蔡蔚群表示，裕仁皇太子的東宮行啟是當時台灣歷史上一段重要的歷史事件，對於台灣教育史的發展也有重大影響。他在台灣期間，不僅參觀當時的學校、工廠、病院等地，更與台灣的知識分子和學生進行交流，了解台灣的歷史文化和人民的生活狀況，為台灣的現代化建設提供寶貴的經驗和啟示，也為北一女校史留下珍貴記錄。