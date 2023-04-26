成功高中暴動了！小綠綠入校比籃球　男校專車接送

▲成功高中籃球隊將與北一女籃球隊進行友誼賽。（圖／成功高中提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市成功高中為慶祝101周年校慶，本周五（4/28）將舉辦破天荒舉辦一場男女籃球友誼賽，北一女籃球隊應邀到成功高中出賽，男女球員首度同場較勁，未演先轟動，已在網路掀起熱議。除了籃球隊員外，成功高中校長孫明峯、成功高中高三生也將組隊上場，由於北一女籃球隊實力雄厚，才剛拿下HBL高中籃球女子甲級聯賽亞軍，有網友就提醒成功高中「小心被電爆」。

孫明峯表示，下周是成功高中101周年校慶，而北一女也將迎來120周年的大校慶，兩校都有百年歷史，平常就有很多學術與社團交流活動，兩校籃球隊也各自在HBL高中籃球聯賽拿下好成績，因而安排男女校籃球友誼賽，為校慶系列活動暖身，為了禮遇女校同學，成功高中校友會將出動專車接送，比賽時也改用女用籃球，強調籃球友誼賽是純交流，男生、女生誰贏不重要。

[廣告]請繼續往下閱讀...

孫明峯說，周五比賽當天，上半場將由成功高中高三生組成的班級聯隊、以及自己率領教職員組成的「教職員長青組」接力上場跟北一女籃球隊交流，下半場才是成功高中籃球隊與北一女籃球隊正式的男女籃球隊友誼賽。此次友誼賽也邀請成功高中校友、知名體育主播田鴻魁擔任本場賽事主持人。

周五登場的男女籃球友誼賽，因為是首度有男女名校同場較量球技，在網路掀起熱議，有說：「可惜不是進到一女中」、「男女校聯誼有聽過，籃球友誼賽還真的蠻新鮮的」、「好奇到底誰會贏」。

▲北一女籃球隊將與成功高中進行友誼賽。（圖／北一女提供）