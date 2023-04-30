馬英九批蔡政府挨酸「順應中共」　曾銘宗：蓬佩奧來台也罵拜登

▲馬英九結束希臘「德爾菲經濟論壇」行程後，搭乘中華航空公司CI62班機，於30日清晨6時11分抵達桃園國際機場，國民黨籍立委拿著國旗到登機門口接機。（圖／馬辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

前總統馬英九赴希臘參與德爾菲經濟論壇（Delphi Economic Forum），28日一席質疑總統蔡英文至今未為「中華人民共和國與中華民國互不隸屬」的違憲發言道歉的言論，讓陸委會痛批「一再失態」、「順應中共說詞」。馬英九今（30）日返台時強調，「希望我在那邊發表的聲音，蔡政府能夠聽進去並實踐」。國民黨團總召曾明宗對此表示，「不管是陸委會還是外交部都超級誇張」。

對於馬英九上午的發言，是否又會被認為在暗酸總統蔡英文？國民黨立院黨團總召曾銘宗受訪表示，馬英九到希臘出席相關的論壇，馬也提出來，座位是「President Ma」，但在過程當中，不管是陸委會還是外交部，不好好替馬英九爭取，卻都在罵馬辦，蔡政府真的超級誇張。

曾銘宗指出，有人主張馬英九在那邊提出相關的憲法問題是在批評國內，但這是一個民主國家和社會，美國前國務卿蓬佩奧來台灣也批評拜登政府，這就是民主國家該有的表現，所以對於馬英九出席希臘相關論壇，國民黨團表示支持和肯定。