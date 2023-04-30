嘉義吳鳳幼兒園、精忠國小　走入社區藝文展演

▲吳鳳幼兒園秀才藝歡慶創園76載、精忠國小以文藝芳鄰與社區同歡 以教育為地方注入藝文能量 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市重視教育並與在地連結，吳鳳幼兒園歡慶創園76週年，於中央廣場舉辦慶祝活動，由活潑可愛的孩子們帶來精采表演，吸引歷屆校友與社區居民熱情參與；精忠國小則於精忠新城廣場舉辦「愛我精忠親師生聯歡展演」文藝芳鄰暨社區聯歡慶祝活動，以精采的非洲鼓舞團、幼兒園、陶笛和獨輪車等表演，走出校園、深入社區，為地方注入藝文活力。嘉義市長黃敏惠先後出席兩場活動，感謝親師生以深厚的教育能量培育影響未來人才，以藝文展演豐富社區。

黃敏惠表示，很高興週末一早看到孩子們以精采的演出為社區帶來藝文能量，嘉義市不僅是最重視教育的城市，在師生與家長的同努力下，每所學校都各有特色。嘉義市以「人文第一、科技相佐、精致創新、國際視野」為四大願景，提供學生多元及打造極富創意的學習環境，讓學生能夠發揮所長、培養未來所需的核心能力。此外，嘉義市生育津貼大躍進，調高為每名新生兒2萬2千元，更有完善的托育系統，讓「生育有津貼、托育沒煩惱、教育有希望」，成為家長們最堅實的後盾。嘉義市用心營造樂婚、願生及能養的友善環境，希望未來有更多的孩子出生在嘉義市，在完善的三育政策下，成長為影響未來的人才。

黃敏惠特別嘉許吳鳳幼兒園即將退休的翁瑛嬬老師為教育的付出及貢獻，翁瑛嬬老師感動落淚，氣氛溫馨。黃敏惠市長也感謝吳鳳幼兒園創園迄今76年，是傑出人才搖籃。積極推動在地文化課程，將學習場域從教室擴展到社區，公園即校園，老師帶領寶貝們到鄰近的公園、店家進行探索課程，讓整個嘉義市搖身一變，成了寶貝們探索學習的大教室，低底盤電動公車成為吳鳳寶貝戶外教學的最佳交通工具，打開孩子們的視野。

精忠國小則以文藝芳鄰拓展了學生們演出表演的舞台，讓社區與孩子們有更深刻的構連，也讓家長有機會了解孩子們的學習，是令人感動且重要的教育模式。精忠國小不僅重視人文，也重視永續、生態與科技發展，是為雲嘉嘉第一所「碳治理前導學校」，也讓科技時時融入課程，今年更榮獲教育部全國5G新科技學習示範學校VR/AR選拔競賽特優肯定。期待藉今日活動，讓市民與家長看到嘉義市教育充沛的能量，也讓教育的力量走入社區。

精忠國小楊勛凱校長說明，精忠國小的文藝芳鄰活動是嘉義市文化發展的亮點之一，今年的活動在疫情解封後，再次走入社區秀才藝，與大家一起同歡共樂，活動融入SDG11永續城市發展的宣導，也將VR裝置帶進社區展現科技力，提供豐富多元的文藝饗宴。吳鳳幼兒園則邀請全園大、中、小、幼幼班孩子們帶來活潑可愛的表演，為吳鳳幼兒園76歲的生日致上溫馨、歡樂的祝福