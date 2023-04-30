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培育優異藝術才能學生　嘉義市國中小藝術才能班術科招考

▲▼ 嘉義市國中小藝術才能班術科測驗登場 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市國中小藝術才能班術科測驗登場 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市112學年度藝術才能班術科測驗在4月29日及30日舉辦，國中有209人報名，國小有174人報名，總人數共計383人。市長黃敏惠重視教育，因此這次的術科測驗特別委派教育處長、副處長、督學及科長等主管人員至各校巡視考場，關心及督導考場情形，以求考試公平、公正及公開，維護考生權益。

黃敏惠表示，為培育具有優異藝術才能之學生，滿足各類藝術專長學生的學習需求，嘉義市在國中小階段均設有音樂、美術及舞蹈類別的藝術才能班，施以專業性藝術教育，輔導其適性發展，以培植多元之藝術專業人才。學生亦可依其性向、興趣及學校藝才班課程特色，跨學區報考就讀。各校為爭取優秀學生，透過筆試及術科測驗等方式，了解學生的特色及優勢，並發揮其所長。

▲▼ 嘉義市國中小藝術才能班術科測驗登場 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義市教育處長林立生巡視國中小藝術才能班術科考場 。（圖／嘉義市政府提供）

教育處林立生處長一早即到嘉義國中所設置的闈場進行唱名，入闈人員除教育處及各校代表外，也邀請政風處人員一同入闈督導闈場工作。林立生處長表示，為符合公平、公正及公開的精神，國中的音樂班筆試測驗採統一命題的方式辦理，今早相關人員在上午5時20分於嘉義國中入闈製卷，並於7時30分領卷完畢，由各校領回後，依照表定時間同步進行測驗，筆試完畢後，則由各校針對其班別進行樂器演奏或舞蹈等術科考試。

▲▼ 嘉義市國中小藝術才能班術科測驗登場 。（圖／嘉義市政府提供）

本學年度招考的學校及班別如下：嘉義國中音樂班國樂組、西樂組、舞蹈班；北興國中音樂班管樂組；南興國中音樂班管樂組；蘭潭國中美術班；博愛國小音樂班管樂組；崇文國小音樂班及舞蹈班；嘉北國小音樂班管樂組及大同國小美術班。本次考試預定於5月3日成績通知，5月5日成績複查，5月12日以前公告錄取名單，可上嘉義市政府教育處網站（https://edu.chiayi.gov.tw/）查詢。

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