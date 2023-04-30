台中好市多下架4323包科克蘭冷凍莓　衛生局未接獲中毒案例

▲台中好市多下架4323包科克蘭冷凍莓，衛生局目前未接獲中毒案例。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

美國連鎖賣場好市多傳出販售疑受病毒汙染的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，台中市衛生局昨（29）日上午派員至南屯店、北台中店稽查，有效日期至2023年9月19日的產品，已剩下5包，實際上賣出多少，得向高雄總公司詢問，而同產品、不同有效日期者還有4323包，已預防性下架，全數以膠膜封裝暫存退貨區，後續依規定進行銷毀，台中和彰化兩地衛生局表示，尚未接獲民眾中毒案例。

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台中市食品藥物安全處呼籲，急性A型肝炎的主要症狀有突然發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不適等，數天後可能發生黃疸症狀，且A型肝炎潛伏期約15至50天，平均為28至30天。民眾若食用該批莓果產品有出現症狀者，請就醫並告知飲食史，以利醫師評估感染情況和採檢，好市多亦可提供後續醫療協助。

食安處表示，消費者退貨部分，如於今年3月2日至4月11日販售期間，有購買該產品的消費者，好市多設有專屬退貨櫃台，可憑消費紀錄辦理退貨，有任何疑問可撥打客服電話449-9909（市話不加區碼、手機請加02）洽詢。