不只牛肉捲！好市多「神級熟食」又一品項回歸　會員卻崩潰了

▲好市多熟食部有販賣許多商品，過去也常常出現會員們瘋搶的品項。（示意圖／記者蕭筠攝）



網搜小組／柯振中報導

好市多的熟食牛肉捲先前宣布下架，讓人大嘆可惜，如今再度重磅回歸，不少會員開心搶買，引起一波搶購熱潮。不過，除了這款牛肉捲，好市多還有另一項熱銷的熟食也重新販售，引起許多討論，但許多會員看完價位及口味後直嘆「可惜」，似乎是因為口味不同而感到惋惜。

好市多牛肉捲2022年底停售，當時讓許多會員感到不可思議，更是大嘆「神級熟食」少一樣，不過今年4月10日有會員發現，牛肉捲再度重出江湖，消息令人振奮，更有許多會員嗨喊「下班立刻衝一波」。

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一名會員聽聞了牛肉捲回歸的消息，28日前往賣場查看，沒想到意外發現消失多年的「青醬雞肉三明治」也重新上架，讓她立即買了一份，回味懷念的味道。

▼女子光顧好市多發現，青醬雞肉三明治也回歸了。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）



女子品嘗後表示，青醬的味道吃起來相當不錯，肉也有好幾片、調味則稍微變濃，如果喜歡濃郁口感，可以買來嘗試看看，「希望這一波再上架可以賣久一點呀！」

雖然神級熟食回歸，但有不少會員看完後，無奈地留言直呼，「好懷念這個喔！以前沒記錯是89元」、「超愛，可惜現在都沒有臭起司，要回家自己加工」、「買尬！我的最愛，但太可惡了，竟然沒有臭起司」、「沒有臭起司真的少一味」、「已經很久不到熟食區了。好鹹雞胸肉+碎洋蔥+酸黃瓜+可樂，一切都只能回味！」