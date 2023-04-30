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壯觀！嘉義「重機情侶」今完婚　60台機車迎娶超吸睛

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

嘉義今早出現約60台重機結綵上街，原來是為了祝福一對熱愛重機的新人。39歲的新郎李家瑋因愛好重機，成立車隊7年多，和美麗的新娘劉怡均因4年前一次重機去武嶺出遊認識，兩人相戀交往多年，在今天完成終身大事。

▲▼東石今天有一名愛好重機的新郎，出動60台重機迎娶新娘。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲東石今天有一名愛好重機的新郎，出動60台重機迎娶新娘。（圖／記者翁伊森翻攝）

李家瑋今日早上10點迎娶新娘，集合全台嘉義重機同好會成員，大家不遠千里從宜蘭、高雄前來道賀，共有60台重機共同參與迎賓隊伍，到新悅花園飯店娶新娘，場面相當壯觀。

▲▼4月30日東石一名愛好重機的新郎出動60台重機迎娶新娘。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼4月30日東石一名愛好重機的新郎出動60台重機迎娶新娘。（圖／記者翁伊森翻攝）▲▼4月30日東石一名愛好重機的新郎出動60台重機迎娶新娘。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼4月30日東石一名愛好重機的新郎出動60台重機迎娶新娘。（圖／記者翁伊森翻攝）

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