今變天降12℃　「首波梅雨鋒面」來襲時間曝

▲每年5、6月為梅雨季。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

北部明顯轉涼！中央氣象局預報，今天（30日）台北高溫僅19度，和周六最高溫31.2度相比，降幅達12度。氣象局提醒，今日東半部有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北及南部山區有局部短暫陣雨。另外，氣象專家吳德榮說，下周日梅雨季第一道「移動性鋒面」抵達。

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▲▼今日水氣增多。（圖／氣象局）



氣象局說，今鋒面通過及後方東北季風增強，北部、宜蘭及花蓮整天溫度都落在18到22度之間；其他地方影響較小，清晨低溫預估22到24度，但白天仍有27到31度的高溫。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日鋒面影響，北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星降雨的機率；周一、周二各地為多雲時晴，山區午後及東半部仍有局部短暫降雨的機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮指出，周三至周六各地晴朗穩定，周一、周二氣溫逐日升，周三至周六白天「熱如盛夏」，北台高溫升至33度，中部35度，南部更達36度以上，陽光下活動應注意防曬、防中暑。



將進入5月梅雨季，吳德榮提醒，最新歐美模式模擬皆顯示，下周日梅雨季第一道移動性鋒面抵達，但為期末的模擬，鋒面結構模式還在調整，故何時受影響？影響程度又如何？需要再觀察。