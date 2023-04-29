連假首日熱炸36℃　晚起變天轉涼！2區雨勢大





▲今(29)日各地多雲時晴；白天熱、早晚涼，白天高溫上看36度。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今(29)日各地多雲時晴；白天熱、早晚涼，白天高溫上看36度。明(30)日鋒面雨帶影響，中部以北及東半部有局部陣雨，局部地區有較大雨勢；下週一(1日)天氣好轉、下週二至週五白天熱如盛夏。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(29)日各地多雲時晴；白天熱、早晚涼；晚鋒面影響，北部及東北部轉有局部陣雨，北台轉涼。今日各地區平地氣溫：北部19至31度，中部20至34度，南部20至36度，東部19至34度。

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▲左圖：29日晨4：40紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空雲層稀疏。右圖：4：50雷達回波合成圖顯示，東側外海有零星降水回波。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

明(30)日鋒面雨帶影響，中部以北及東半部有局部陣雨，略有對流性，局部地區有較大雨勢的機率，應注意觀察；北台涼，其他氣溫稍降。下週一(1日)天氣好轉、雲量減少，山區午後及東半部仍有局部短暫降雨的機率；氣溫略升。下週二、三(2、3日)各地為多雲時晴，山區午後有局部零星降雨的機率，下週四、五(4、5日)各地晴朗穩定；下週二至週五，氣溫逐日升，白天熱如盛夏、陽光下活動，應注意防曬、防中暑。