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好天氣要沒了！鋒面來襲「冷雨彈炸北台」　1地大雨特報防雷擊

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▲今晚鋒面通過及東北季風增強，天氣將有所變化。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（29日）白天依舊悶熱，普遍高溫落在31至34度，甚至有局部36度以上高溫發生，不過中央氣象局表示，29日晚間開始，鋒面通過及後方東北季風增強，北部、宜蘭及花蓮將越晚越感受到有涼意，中部以北開始出現陣雨，越往北感受較明顯。氣象局21點35分針對花蓮縣發布大雨特報，提醒民眾注意雷擊、強陣風。

氣象局21點35分發布大雨特報，花蓮縣29日晚上至30日晨，受到鋒面影響，易有短延時強降雨，今晚至明（30日）晨有局部大雨發生的機率。

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氣象局指出，29日晚間開始，鋒面通過及後方東北季風增強，北部、宜蘭及花蓮將越晚越感受到有涼意，明天（30日）整天溫度都落在18到22度之間，其他地方影響較小，清晨低溫預估22到24度，但白天仍有27到31度的高溫，南北溫差大，南來北往請留意溫度變化調整穿著。

天氣方面，29日晚起中部以北開始出現陣雨，越往北感受較明顯，南部降雨偏向山區，東半部則是有雷雨發生的可能，需要留意較大的雨勢，外出建議攜帶雨具備用。

氣象局預估，下周一（5月1日）東北季風影響，北台灣感受依舊較涼；東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨，中部以北地區為局部短暫陣雨後多雲，其他地區為多雲，是水氣逐漸減少的一天，因此天氣會逐漸變好。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周天氣趨勢。

到了下周二至下周五（2日至5日）隨著東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，各地為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區有可能出現局部短暫陣雨；此外周三、周四馬祖地區易有局部霧或低雲影響能見度。

氣象局提醒，下周六（6日）另一鋒面接近，東半部地區有局部短暫陣雨，午後北部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。另外，7日將有鋒面接近台灣北部海面，天氣轉趨不穩定，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；8日、9日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

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