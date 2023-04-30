雲林縣消防局獲贈大馬力貨卡　華邦營造助救災能量再升級

▲雲林縣消防局獲華邦營造有限公司捐贈消防救災車，加裝拖船架、越野胎及救災用無線電等配備，提升消防救災、載送人員及運補物資能量。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣消防局獲華邦營造有限公司捐贈1部FORD RANGER消防救災車，並於第一大隊林內分隊舉行捐贈儀式，該輛消防救災車具四輪驅動170匹強大馬力貨卡車款，另加裝拖船架、越野胎及救災用無線電等配備，符合越野及涉水的需求，能克服艱困的地形環境，提升消防救災、載送人員及運補物資能量。

捐贈儀式由華邦營造有限公司董事長林秀琴代表捐贈，雲林縣副縣長謝淑亞代表受贈，並感謝華邦營造公司林董事長無私奉獻的捐贈，謝淑亞指出，政府資源有限，期待此次捐贈能發揮拋磚引玉的效果，讓更多善心人士響應，讓鄉親的生命及財產獲得更大的保障，有了這部消防救災車加入，能將救災能量最快速深入災區，讓民眾可以即時獲得救援，把握每一條寶貴的性命。

華邦營造有限公司董事長林秀琴一向秉持仁慈為懷的慈悲精神，繼2015年捐贈縣消防局林內分隊高性能的消防救災車後，今年在雲林縣議員張維崢穿針引線下，了解消防隊於救災上之需求，再度購置一輛性能更加卓越的消防車輛供救災使用，對於消防救災救難的執行與推動如虎添翼，其仁德義行，精神令人感佩。