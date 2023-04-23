黃敏惠受邀長庚醫院演講　如何成就宜居幸福城市嘉義市

▲嘉義市長黃敏惠受邀長庚醫院演講，如何打造優質教育生活圈攻助優秀人才深耕嘉義 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義長庚紀念醫院日前特別邀請嘉義市長黃敏惠以「幸福進行式 嘉義未來市」為題，分享嘉義市推動城市建設、帶動教育升級經驗。市長黃敏惠藉此機會，說出了許多令人稱羨與感動的故事，期待吸引更多優秀人才深耕嘉義，共同成就這座宜居的幸福城市。





黃敏惠表示，嘉義市近年以「小城市 大創新」的設計力翻轉城市風貌，於各項民調中屢獲佳績，近日更獲網友一面倒支持，評選為全台六都之外最讓人「舒服到離不開」的宜居城市。便利的生活機能、具特色的教育和完善的醫療體系皆讓人對這個城市印象深刻，相信十幾年來打造嘉義縣市密切舒適的生活圈關係，以及優質教育環境便是吸引人才回流、久居的關鍵。





黃敏惠市長接著表示，在城市發展的激烈競爭下，嘉義市仍獲得網友一致肯定，並認為是舒服得讓人離不開的城市，這對市府團隊而言不僅是莫大的鼓勵，更是對城市前進腳步的肯定。永續的城市經營理念，以及「我們不做第一，而是要成為唯一」的信念，為我們獲得了此一殊榮。嘉義市土地小、人口少，我們清楚的了解唯有為城市找到定位，以設計的思維推動城市建設，才能更加突顯嘉義市的不同。





嘉義市以「台灣新都心」為定位，加強了與鄰近縣市的合作，將「全齡共享、世代宜居」作為城市願景，以十大旗艦計畫通盤考量，為全齡、全世代擘劃市政目標，都是市府團隊的用心。現今木都嘉義市的木造老宅咖啡廳成為時下最吸睛的熱門打卡景點，也帶動青年創業，為風格經濟、地方創生引入新生代的活力，讓嘉義市熱鬧滾滾。而且也提前看見全齡與永續的需求，黃敏惠市長於任內開闢了15座公園，現今嘉義市坐擁全國最高的公園密度，不僅滿足全齡的遊憩需求，公園內豐富的生態也為城市帶來永續生機。



黃敏惠市長更強調，教育是帶動城市發展的重要根基，更是影響下個世代的希望工程。即使在首屆市長任期之初，嘉義市預算規模有限，但在教育預算的編列仍是重點，軟硬體設備的更新的腳步從未停歇。嘉義市不僅領先全國達成班班有新風換氣系統，2022年更達成班班有冷氣、校校有外師的目標，凝聚了嘉義市教育向心力，成就嘉義市校校有特色的精采。嘉義市讓教育更多元，不僅每年暑假的科學168是大小朋友都期待的盛會，2020年嘉義市讓日環食不僅成為天文奇觀，更開啟人文、科學教育合一的最佳典範教材，吸引超過30萬人潮、創造超過4億元商機，促成了嘉義市與台北市的市政交流。在嘉義市，教育不僅是希望工程，更是城市品牌與城市幸福能量的展現。



黃敏惠市長回想市政推動的過程，堅定表示「雖然過程總會遇到困難，但市政團隊有毅力，一但確立正確方向，做就對了！」。



嘉義長庚紀念醫院楊仁宗院長表示，期待專業醫療人才深耕嘉義，宜居的城市生活圈建設及子女教育是院內醫護人員關注的首要議題。感謝黃敏惠市長豐富精采的演講，讓大家對嘉義市的發展有更深刻的認識，期待透過演講讓更多人看見嘉義市不斷向前的腳步，吸引更多醫療專才來嘉、回嘉