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嘉義市積極推動十大旗艦策略計畫　網推六都以外宜居都市　

▲▼ 六都以外最宜居的城市 網友一面倒力推幸福嘉義市 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 六都以外最宜居的城市 網友一面倒力推幸福嘉義市 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

城鄉特色兼具的嘉義市日前獲網友青睞，力讚嘉義市是6都以外全台最宜居的城市，有網友表示「住了四年真的特別舒服」、「舒服到已經有點離不開了」。市長黃敏惠感謝網友的肯定，嘉義市有優質的教育、文化、醫療、長照服務，近來興起的風格經濟讓這個城市更具魅力，就是這種「舒服到離不開」的幸福滋味，讓嘉義市連續幾年榮獲「幸福城市」的民調肯定。市府團隊會繼續努力打造「世世代代好徛起，大大小小攏甲意」全齡共享、世代宜居的幸福城市，歡迎大家返嘉、移嘉、駐嘉，一起來當「家己人」。

▲▼ 六都以外最宜居的城市 網友一面倒力推幸福嘉義市 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 六都以外最宜居的城市 網友一面倒力推幸福嘉義市 。（圖／嘉義市政府提供）

日前有網友於PTT發文詢問6都以外哪個縣市最宜居？最多網友毫無懸念直指嘉義市，紛紛表示嘉義市天氣好，電影院、醫院，大型連鎖店該有的都有，生活機能佳，還有很多景點；而且東西便宜又好吃，房價親民。

▲▼ 六都以外最宜居的城市 網友一面倒力推幸福嘉義市 。（圖／嘉義市政府提供）

▲打造全齡綠地公園 。（圖／嘉義市政府提供）

類似的問題去年也曾引發熱議，有網友在PTT上列出包括「房價合理且物價平易近人」、「醫療普及加上社會福利好」、「交通方便，遊玩景點多」，以及「慢活的生活步調」等條件，詢問「台灣有哪個城市低調宜居？」網友紛紛點出嘉義市有設計良好、優質的綠地公園、市內大型醫院眾多、各品牌量販賣場進駐，當中更不乏知名美式賣場等，確實是低調卻宜居的首選城市。

▲▼ 六都以外最宜居的城市 網友一面倒力推幸福嘉義市 。（圖／嘉義市政府提供）

▲提供市民健康整篩。（圖／嘉義市政府提供）

市府指出，嘉義市肩負著雲嘉嘉醫療中心的重責，每萬人口總病床數及醫事人員數均為全國第一，優質的醫療資源，有將近52.83%就診民眾來自外縣市。面對嚴峻的新冠肺炎疫情，市府團隊努力安民心、帶動全民拼經濟，嘉義市身為雲嘉南觀光休閒消費中心的實力，疫情威脅下仍吸引全球知名連鎖品牌相繼進駐。市府也積極搭建平台輔導青年創業，帶動老屋活化再利用，吸引青年返嘉、駐嘉，發揮人文軟實力，形塑在地風格經濟，讓觀光人潮不斷湧入，營利事業銷售額已連續四年創新高。

▲▼ 六都以外最宜居的城市 網友一面倒力推幸福嘉義市 。（圖／嘉義市政府提供）

▲市民享受慢活 。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠進一步表示，「全齡共享 世代宜居」是嘉義市的發展願景，市府團隊跨局處整合，積極推動十大旗艦策略計畫，啟動「西區大發展、東區大進步」雙引擎，提供優質的生育、托育、教育環境，打造全齡照顧、安居生活的城市支援系統，要讓所有人來到嘉義市，就是好生活！

▲▼ 六都以外最宜居的城市 網友一面倒力推幸福嘉義市 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市打造全齡公園 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 六都以外最宜居的城市 網友一面倒力推幸福嘉義市 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市照顧老幼建立良善社福照顧網 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 六都以外最宜居的城市 網友一面倒力推幸福嘉義市 。（圖／嘉義市政府提供）

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