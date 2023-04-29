竹市關埔國小、光武國中行人動線不良　市府優化學童通行道　

▲新竹市府趕辦長春公園工程進度、規劃執行龍山東路底路口交通改善。（圖／新竹市府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

竹市關埔國小、光武國中與長春街相隔一條冷水坑溪，學童必須繞行通學，而長春公園也有出入口隱密、植栽凌亂等狀況，當地民眾亦屢次反映公園外龍山東路底路口之交通問題。新竹市府為改善現況，特別督導本案相關進程，目前跨越冷水坑溪人行陸橋已完工；公園改建也重新檢視各項工進，預計今年9月底可完成開放；而龍山東路底路口交通改善工程完成招標後，預計7月進場施工、9月完工。

▲▼過去雖投入改善工程，然因週末停工，又與人行陸橋二案工程施工界面交錯，進出動線受影響，導致工期延宕，加上物料、人工成本增加，承攬廠商無意願辦理變更設計追加工項。

處長林正光表示，當地民眾非常關心長春公園的工程進度及龍山東路底路口的交通問題，前市府雖於111年投入相關改善工程，然前期因週末停工，又與人行陸橋二案工程施工界面交錯，進出動線受影響，導致工期延宕，加上物料、人工成本增加，致承攬廠商無意願辦理變更設計追加工項，當地民眾反映「公園外龍山東路底路口之交通問題納入變更設計改善」遙遙無期。

林正光指出，市府今(112)年開始陸續與相關單位進行此區域各項工程的盤點檢討，決議營造單位先行針對長春公園內部工項加緊趕辦，公園外之路口交通改善也經多次開會協調，將另案發包龍山東路底路口交通改善工程，以符合地方居民的期待。

城銷處於今年4月25日也再次向周邊社區說明相關長春公園工程進度及後續交通改善策略，針對關埔國小上下學交通擁塞問題，將於5月在龍山東路與慈濟路口設置禁行大客車之交通標誌，並宣導補教業、遊覽車業者禁行資訊，警察局亦配合於放學尖峰時段協助引導；此外，龍山東路165巷旁人行道摩托車違停影響社區人行及安寧部分，警察局將於5月先行勸導再執行取締，以保障行人安全。

另外，為便利學童及居民通行，龍山東路底之北橋區域，將於驗收完備後優先開放部分通行，以縮短繞道困擾；長春公園改建工程則將於今(112)年下半年9月底完工開放民眾使用；而龍山東路底路口交通改善工程若順利完成招標，則預計7月開始施工，9月完工後完成全區開放。市府表示，市府團隊將持續努力解決各項沉痾，以改善市民生活品質為目標繼續前進。