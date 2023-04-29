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攜手慈濟慈善基金會培訓防災士　提升社區自主防災量能

▲台南市政府為強化社區災害防救韌性及提升民眾自助、互助之防災意識，4月29及30日與慈濟慈善基金會及成大研究發展基金會攜手合作，辦理防災士培訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府為強化社區災害防救韌性及提升民眾自助、互助之防災意識，4月29及30日與慈濟慈善基金會及成大研究發展基金會攜手合作，辦理防災士培訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府為強化社區災害防救韌性及提升民眾自助、互助之防災意識，4月29及30日與慈濟慈善基金會及成大研究發展基金會攜手合作，辦理防災士培訓，參訓人員包含慈濟防災志工、台南市各區公所里民、養護中心、韌性社區及企業機構等人員共培訓防災士100名。

▲台南市政府為強化社區災害防救韌性及提升民眾自助、互助之防災意識，4月29及30日與慈濟慈善基金會及成大研究發展基金會攜手合作，辦理防災士培訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次培訓由消防局李局長明峯主持開訓，李局長首先代表黃偉哲市長感謝上人及慈濟基金會台南分會提供這麼好的場地，以及志工人員熱情參與協助，加上成大研究發展基金會防救災專業的訓練規劃，充分體現「公私協力」，也以今年土耳其南部與敘利亞交界處在當地時間2月6日凌晨4時發生芮氏規模7.8的世紀強震為例，指出災害現場的規模與造成人命的傷亡，已超出我們原有的認知，強調防災意識培訓工作刻不容緩。因此培訓防災士更顯重要，藉由此次培訓使防災士具備充足的防災知識及技術，並取得內政部訓練合格證書，能發揮自助、共助精神，在生活和工作上各個層面，協助身邊的人加強防災準備及應變措施，自動自發推動防救災工作，成為民間自主防災工作的種子。

▲台南市政府為強化社區災害防救韌性及提升民眾自助、互助之防災意識，4月29及30日與慈濟慈善基金會及成大研究發展基金會攜手合作，辦理防災士培訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長也期勉防災士學員秉持為市民「再多想一分、再多做一點」的防災整備觀念，透過這次難得的機會，讓有志參與防救災工作者可共聚一堂互相交流，期見未來防救災工作能夠做得更好，讓市民有更安全的生活環境。

▲台南市政府為強化社區災害防救韌性及提升民眾自助、互助之防災意識，4月29及30日與慈濟慈善基金會及成大研究發展基金會攜手合作，辦理防災士培訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

當災害規模愈大時，消防、警察及軍方等公部門救援因災區廣布會較慢到達，因此在公部門發揮作用之前，由防災士與在地居民先發揮自助、互助之精神，將初期危害降至最低。

▲台南市政府為強化社區災害防救韌性及提升民眾自助、互助之防災意識，4月29及30日與慈濟慈善基金會及成大研究發展基金會攜手合作，辦理防災士培訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為避免災害發生，大量志工及物資進入災害現場，導致人力、物資無法管理等問題，藉由事前規劃物資集結據點、防災士及災時志工中心，當大規模災害發生時，相關志工及物資等民間能量資源就可直接進入物資集結據點，再透過災時志工中心管理機制進行任務指派，將資源有效投入災害現場或避難收容處所，藉此合作模式提升公部門與民間協作機制，達到政府及民間將協作能量合作發揮到最大效益，進而提升社區災害防救韌性。

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慈濟培訓防災士

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